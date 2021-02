Taróczy Balázs: hamar kihullanak, akiken erőt vesz a karanténsajnálat

A 29. születésnapját ünneplő Fucsovics Márton ötszettes győzelemmel bejutott az ausztrál nyílt teniszbajnokság második fordulójába. A világranglista 55. helyezettje a hazai közönség előtt szereplő Marc Polmansszal (125. a ranglistán) csapott össze, és 4:6, 6:3, 6:1, 6:7 (3-7), 6:3-re nyert.

Taróczy Balázs nem annyira a 29 életévet tartja fontosnak, hanem azt, hogy fél évig nem nagyon lehetett versenyeken játszani, és nem tudni, miként reagál a szervezete azonnal egy 4 óra 13 perces csatára, milyen állapotban tud odaállni a következő fordulóban.

Az egyetlen pozitívum, hogy ezzel minden ellenfele így van, mindenki sokkal kevesebb meccset tudott játszani az utóbbi időben, mint korábban" – mondta a korábbi wimbledoni bajnok, de hozzátette, a következő ellenfele, a svájci Stan Wawrinka normál körülmények között sem lenne könnyű vetélytárs, de most ráadásul pillanatok alatt, három sima szettben jutott tovább.

"Wawrinka a Grand Salm-versenyeken mindig szenzációsan játszik, ezért is

óriási fokmérője lesz ez a mérkőzés annak, hogy Marci hol tart"

– mondta a magyar teniszlegenda.

Az első nap másik magyar érdekeltje, Babos Tímea két szettben, 7:6, 6:4-re győzte le a női egyes első fordulójában a belga Ysaline Bonaventure-t. Taróczy Balázs szerint jót tehet a magyar éljátékosnak, hogy ezúttal csak egyesben játszik, miután párospartnere, Kiki Mladenovic nem sokkal a torna kezdete előtt lemondta szereplését.

"Nehéz az ilyen helyzet, de talán megerősítette Timit ez a csalódás, és talán jobban megy neki egyesben, ha csak arra koncentrál. Tavaly épp fordítva volt, akkor párosban remekelt, de egyesben nem ment neki, most viszont feljutott a főtáblára, és most már ott is nyert mérkőzést" – mondta Taróczy Balázs.

Babos panaszkodott arra, hogy nagyon monoton és idegőrlő volt az ausztrál bajnokság előtti szállodai karantén, az egykori teniszsztár szerint viszont játékosa válogatja, hogy kinek mekkora megterhelés ez a helyzet: van aki könnyebben, van, aki nehezebben viseli.

"Az akaraterőnek óriási jelentősége van, és annak is, kikkel van a teniszező körbevéve. Ha van, aki megtalálja a megfelelő hangot, a motivációt, akkor nincs gond, és most

az, hogy közönség előtt lehet játszani, óriási hajtóerő lehet.

A verseny elején fognak kihullani azok, akik magukat sajnálják, és ahogy megyünk előre, egyre kevesebbet fogunk arról beszélni, hogy milyen nehéz is volt az a két hét karantén" – mondta.

