Halottja is van a rekordszéllel pusztító Éowynnek, és már már érkezik Herminia

Az utóbbi évek legnagyobb vihara érte el pénteken a Brit-szigeteket, az orkánnak halálos áldozata is volt. Egy 20 éves fiataé halt meg, amikor autójára dölt egy fa.

A szélvihar jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben és az áramellátásban, egymillió otthon, gazdaság és vállalkozás maradt áram nélkül az ír szigeten.

Szombatra Íroroszágban csaknem 530 ezer, Észak-írországban pedig 190 ezer fogyasztónál nem volt még mindig áram, és a szolgáltató nem is sok mindennel biztatta őket. A The Irish News azt írta, hogy akár tíz napba is beletelhet a helyreállítás.

Sok helyen a hadsereg is segíti az elektromos hálózat üzemeltetőjének a helyreállításban - írja a The Irish Times.

Around 500,000 homes and businesses are still without power with restoration potentially taking a week in some areas after Storm Éowyn battered the country.



Follow live updates throughout the day: https://t.co/V0raoMvz9y — The Irish Times (@IrishTimes) January 25, 2025

Közben az ír meteorolódiai hó, jég, eső és szél miatt is sárga figyelmeztetést adott ki a térségre, ahová egy újabb viharciklon közelít.

⚠️The following status yellow snow/ice, wind & rain warnings have been issued. ⚠️



These warnings commence today, 25/01 and tomorrow 26/01, at varied times.



Please see the effected counties and validity times below.



To stay updated, please visit: https://t.co/3041XHjphi pic.twitter.com/uRfAW8DAVK — Met Éireann (@MetEireann) January 25, 2025

A Herminia az előrejelzések szerint vasárnapra virradóra érheti el Spanyolországot, napközben pedig Nagy-Britanniát is. Írország déli és Anglia délnyugati részére várják jelenleg a hevesebb esőzéseket és szelet.