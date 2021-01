Ezért különleges a Liverpool–Manchester United rangadó

Két fordulóra van az angol élvonal az első félidény zárásától, 17 mérkőzés után mindössze hat pont a különbség az első helyen álló Manchester United és a hatodik Tottenham Hotspur között. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a vesztett pontokat tekintve még az Aston Villa is dobogóközelben áll, nyilvánvaló: a 2020–2021-es az utóbbi évek legkiegyensúlyozottabb Premier League-szezonja. Talán azért is, mert most nincs olyan kiemelkedően szereplő csapat, mint egy éve a Liverpool volt. Jürgen Klopp alakulata akkor 17 forduló után 49 ponttal állt az élen, a Man Unitednak most 36 van. Két éve a mostani pontmennyiségükkel a Vörös Ördögök csak ötödikek lettek volna, akkor is a Liverpool vezetett.

Hasonlóan szoros 2013–2014-ben volt a Premier League élmezőnye, akkor a 17. forduló után a Liverpool vezetett, éppen úgy 36 pontja volt, mint most Ole Gunnar Solskjær alakulatának. Az üldözők sorrendje így festett: 2. Arsenal 36, 3. Manchester City 35, 4. Chelsea 34, 5. Everton 34, 6. Newcastle 30, 7. Tottenham 30.

Most az eddig látottak alapján reménykedhetünk abban, támadófutballt hoz a rangadó, hiszen a legtöbb gólt szerző két gárda találkozik. Mi több: a legtöbb kapura lövéssel kísérletező két alakulat.

Továbbra is a Liverpoolnál sérült több kulcsjátékos, Diogo Jota, Naby Keita, Virgil van Dijk és Joe Gomez sem játszhat. Klopp nagyon reménykedik abban, hogy Joel Matip felépül, tud játszani. A Unitedben Phil Jones és Brandon Williams sérült.

A Liverpool a legutóbbi tíz mérkőzéséből, amelyet nagy riválisa ellen vívott, csak egyet veszített el, még 2018-ban. 2002 óta most először akad példa arra, hogy a United sorozatban négy bajnoki mérkőzés óta nyeretlen a Pool ellen. Klopp embereinek megy a rangadókon, a legutóbbi 11 olyan bajnoki meccsükből, amelyet az aktuális tabellán az első hatba tartozó ellenféllel vívtak az Anfield Roadon, hibátlanok maradtak.

Ugyanakkor azt sem lehet vitatni, hogy a Premier League legjobb formában lévő csapata a Manchester United, amelyből Bruno Fernandes biztos favoritja egyelőre az Év játékosa választásnak. A Vörös Ördögök a legutóbbi 11 bajnoki meccsükből kilencet megnyertek, veretlenek. Ugyanakkor amilyen jól megy a Liverpoolnak a rangadókon, olyan rosszul a Manchester Unitednek.

A várható összeállítások. Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Williams, Fabinho, Robertson – Henderson, Thiago, Wijnaldum – Szalah, Firmino, Mané. Manchester United: De Gea – Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw – McTominay, Fred – Rashford, Bruno Fernandes, Pogba – Martial. A mérkőzés 17.30-kor kezdődik az Anfield Roadon, a Digisport 1 közvetíti.

Nyitókép: MTI/EPA/UEFA