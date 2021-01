Változás a női kézilabda-válogatottnál

A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége január 11-én értékelte a decemberben lezajlott női Európa-bajnokságot és tárgyalta Danyi Gábor és Elek Gábor szövetségi kapitányok beszámolóját. A testület a beszámolót elfogadta, emellett Kirsner Erika és Pálinger Katalin női szakágért felelős alelnökök Eb-értékelése és javaslata nyomán döntött arról is, hogy a márciusi olimpiai selejtező végéig a szakmai stáb feladat-megosztása az alábbiak szerint módosul:

Elek Gábor a válogatott szövetségi kapitányként, Danyi Gábor pedig a nemzeti csapat edzőjeként folytatja a munkát.

Az elnökség döntött arról is, hogy akcióterv készül a győri ötkarikás kvalifikáció sikeres megvívásának még hatékonyabb elősegítésére.

"Danyi Gáborral és Elek Gáborral az Európa-bajnokság alatt és után is sokat beszéltünk, elemeztük a helyzetet – tette hozzá Pálinger Katalin alelnök. – A két szövetségi kapitány rendszerén változtatunk az olimpiai selejtezőre, Elek Gábor lesz az első számú szakmai vezető és Danyi Gábor a segítője. Noha a csapat csak márciusban találkozhat a sűrű versenynaptár miatt, de addig is folyamatos lesz a mentális és motivációs munka a kerettagokkal, a klubokkal. Erőnléti szempontból is nagy kihívás lesz az olimpiai selejtező, ezért szorosan együtt kell működünk az egyesületekkel a következő hetekben ebből a szempontból is.

Nem sikerült jól az Európa-bajnokság, de a női válogatottnak még mindig megvan az esélye az olimpiára való kijutásra, és márciusban hazai pályán, Győrött ezt ki kell használni!"

"Az Európa-bajnokságot követően a válogatott szakmai stábjának tagjaival és a játékosokkal is egyeztettünk, értékeltünk, ennek nyomán fogalmaztuk meg javaslatainkat az Elnökség számára, amelyeket a testület elfogadott – mondta el Kirsner Erika alelnök. – Semmi más nem számít, csak az olimpiára való kijutás, és ennek érdekében segítenünk kell az együttes versenyképességét, szakmailag, erőnlétileg, mentálisan, ebben már rövid távon is lépni fogunk. Fontos, hogy a játékosok átérezzék, mit jelent olimpián szerepelni, a jelenlegi kerettagok közül alig akad, aki átélhette ezt."

