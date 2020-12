Faragó Tamás: a realitást tükrözi Benedek Tibor elismerése

Faragó Tamás szerint a magyar vízilabda talán a világon a legjobb, de mindenképp a legjobbak közé tartozik, ennek megfelelően az említett szavazás a realitást tükrözik, hiszen Benedek Tibor és társai egy fantasztikus korosztályt alkottak, háromszor is elhódítva az olimpiai bajnoki címet. Az pedig csak a jó szándéknak köszönhető – az utóbbi tíz év eredményeinek ismeretében –, hogy a magyar válogatott mellett egy pár külföldi is bekerült az álomcsapatba.

Az InfoRádió állandó sportági szakértője úgy véli, ugyan minden egyes választás, úgynevezett karácsonyi összeállítás érzelemtől nem mentes pillanati döntést takar, de azért a magyar vízilabda minőségét jelzi, hogy Benedek Tibor mellett Kásás Tamás és Varga Dénes is bekerült a legjobb hétbe. Ők szintén igazi klasszis játékosok voltak a maguk idejében.

Benedek Tibor azonban nemcsak a korunk egyik legnagyobb vízilabdázója volt, hanem a legkiválóbb sportembere is

– emelte ki.

„Tibor egész magatartása, hozzáállása és gondolkodása egy olyan példakép volt, ami nem véletlen, hogy mindenki számára örök emlék marad.”

A nőknél az amerikai Maggie Steffens diadalmaskodott, míg Stieber Mercédesz világ- és Európa-bajnok, olimpiai negyedi helyezett – egyedüli magyarként – a B csapatba került be a szavazáson. Ezzel kapcsolatban Faragó Tamás úgy fogalmazott, bár a magyar női játékosok szintén a világelithez tartoznak, de miután az utóbbi években az amerikai csapat verhetetlennek számított, nem véletlen, hogy többségében amerikai játékosokat választottak a legjobbak közé. Ennek ellenére olyan kiválóságok is megjelennek az összeállításban, mint Tania Di Mario (olasz) vagy Danielle de Bruijn (holland), akik emlékezetessé tették azt, hogy a nők is nagyon jól tudnak vízilabdázni.

Faragó Tamás számára pedig külön öröm, hogy Stieber Mercédesz is bekerült, már csak azért is, mert azon kevesek közé tartozik, aki nemcsak fantasztikusan jó játékos volt, hanem értette és tudta, hogy mi az a vízilabda – tette hozzá.

