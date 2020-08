Benedek Tiborra emlékeznek a Millennium Masters tagjai

A Magyar Kupa kétnapos (Waterpolo Masters Summer Cup, augusztus 12–13.) négyes döntőjének betétprogramjaként a 2000-es évek olimpiai aranygárdáinak tagjaiból álló „válogatott” is vízbe ugrik. Korábban kihagyhatatlan volt a keretből a július 18-án, hosszú betegség után elhunyt, háromszoros ötkarikás első klasszis is.

A csapattagok szeretnének méltóképpen megemlékezni Benedek Tiborról, igaz, korábban többekben felmerült, hogy nélküle nem vennének részt a mérkőzésen – derült ki a Blikk összeállításából.

Az első reakcióm a felkérésre rögtön az volt, hogy Benedek nélkül nem vállalom, de aztán átgondoltam és tudom, Tibi is azt akarná, hogy játsszunk – vélekedett a kapus, Sydney (2000), Athén (2004) és Peking (2008) aranyérmese, Szécsi Zoltán.

A 2008-ban olimpiai bajnok Kis Gábor (37) is tudja, nehéz lesz vízbe ugrani. "Nagyon furcsa lesz Tibi nélkül, nekünk is, ahogy a nézőknek is. Ő a szíve-lelke volt a társaságnak, szóval, ha engem kérdeznek, én azt mondanám, nélküle ne legyen folytatás" – mondta a volt vízilabdázó a lapnak.

A korábbi szövetségi kapitány, Kemény Dénes (66) szerint Benedek miatt muszáj mindent beleadniuk. "Bármilyen esemény, ami most a vízilabdára irányítja a figyelmet, újból és újból Tibire emlékeztet mindenkit. Akárhányszor ugrunk még vízbe, érezzük majd, hogy valaki hiányzik. Ha viszont játszunk, azzal tudjuk tiszteletben tartani az emlékét, ha teljes erőbedobással tesszük" – vélekedett a szakember.

Nyitókép: MTI/Czagány Balázs