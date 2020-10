Vígvári Vince az UVSE sikereinek titkáról

Kiválóan kezdte a koronavírus-járvány miatt foghíjas bajnokságot az UVSE vízilabdacsapata, néhány hete még vezette is a tabellát a kiváló kezdés után. A remek szeptember után – amikor Vincze Balázs együttese legyőzte például a Vasast és a Honvédot is – októberben már nem sikerült a bravúr az Eger ellen, és Szolnokon is csak a tisztes helytállásra futotta, de a KSI ellen megint győzött a csapat, a BVSC ellen azonban nem jött össze a pontszerzés, noha Vígvári Vince, a csapat 17 éves pólósa, a magyar vízilabda egyik legnagyobb ígérete ebben reménykedett a meccs előtt.

A Vasas bravúros legyőzése után is azt mondta Vincze Balázs vezetőedző, senki se gondolja, hogy van olyan mérkőzés, amikor az UVSE nem a győzelemért száll vízbe, és az ifjú vízilabdázó szerint pontosan ez a mentalitás jellemzi a csapatot.

"Amikor Szolnokon játszottunk, és előtte láttuk a Magyar Kupa-döntőben, hogy mennyire komplett, nemzetközi szinten is erős csapat lesz az ellenfelünk, akkor is úgy mentünk ki, hogy mindent meg fogunk tenni. A meccsen a második-harmadik negyedben egészen szoros volt az eredmény, mindig bennünk van az a hit, hogy tudunk pontot szerezni, így állunk neki minden meccsnek" – mondta Vígvári Vince.

Tavaly a csonka szezonban nagyon jól szerepelt az UVSE, akkor még a nyáron elhunyt pólólegenda, Benedek Tibor irányításával,

de Vígvári Vince úgy véli, áthoztak minden az előző évből, ami a csapat legfőbb kincse volt: a motiváltság, a hozzáállás.

"Már idén bebizonyítottuk, hogy a fiatal korunk ellenére egy Vasast, egy Honvédot le tudunk győzni, meglepetéseket tudunk okozni" – mondta a pólós, és hozzátette, mindezt úgy, hogy a csapata a nyáron jelentősen átalakult, a kezdő sor hat embere elment, most mindannyian top4-es klubban játszanak.

"Az is nagy meglepetés, hogy egy ilyen, fiatalokra építő klubból elmegy a legjobb hat ember, és utána továbbra is sikeres marad. Igaz, volt három igazolásunk, és Vincze Balázs miatt is szerencsések vagyunk, mert nagyon hasonló vonalat képvisel, mint eddig. Vannak taktikai, játékon belüli változások, de a lényeg nem változott: a csapat mentalitása, hozzáállása, lendületessége, fiatalsága. Ez mind megmaradt, ezért tudunk idén is sikeresek lenni az OB I-ben" – mondta Vígvári Vince.

