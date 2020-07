Benedek Tibor győzte meg Vincze Balázst, hogy folytassa a munkáját

Vincze Balázs akkor még az AVUS Szombathely szakmai igazgatója volt, de a betegsége miatt a vízilabdától visszavonuló Benedek Tibor hívására visszatért a fővárosba.

„Semmilyen más oka nem volt a váltásnak, mint hogy Tibor kért meg a négy évvel ezelőtt elkezdett munkája folytatására . Kicsit vacilláltam, mert a feladat nagyon szép, de kicsit elkényelmesedtem az elmúlt időszakban. Többszöri beszélgetést követően, a személyes varázsa hatására döntöttem úgy, hogy vállalom a feladatot, és már nagyon örülök, hogy így határoztam” – mondta Vincze Balázs a Nemzeti Sportnak, és azt is hozzátette: nehéz örökséget kapott Benedek Tibor távozásával.

Az UVSE vezetőedzője és szakmai igazgatója lett egy személyben, és július 25-én, a Magyar Kupában vezeti először tétmeccsen új csapatát, amely az első fordulóban a B-csoportban a Szolnok, a BVSC és a házigazda Kaposvár társaságában játszik. Mint mondta, a sorozatot felkészülésnek szánják, hogy összerázódjon az új edző és az átalakuló csapat. Nehéz ágra kerültek, de az új szakvezető azt ígéri, hogy ha az eddig is jellemző elszántságot hozzák, akkor ez eredményes játékkal is párosulhat.

Vincze tulajdonképpen visszatért egykor sikerei helyszínére, hiszen játékosként többek között BEK-et is nyert az Újpesttel, és ha az UVSE nem is jogutódja annak a csapatnak, szellemi örökösének tekinthető.

„Bízom benne, hogy előbb-utóbb akár az Újpest is újra résztvevője lehet a történetnek. Hiányzik az Újpest a vízilabda közegéből, hiszen megtapasztalhattuk, a Ferencváros fellendülése mekkorát dobott a póló népszerűségén, ugyanekkorát dobhatna a legeredményesebb magyar klubnak számító Újpest is" – mondta a sokszoros válogatott pólós, aki továbbra is az utánpótlás-nevelésre helyezi a hangsúlyt, ami eddig sem volt sikertelen, hiszen az előző évi csapatból hatan is a jelenlegi élklubokhoz igazoltak, ráadásul nem statisztának.

