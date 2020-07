Vincze Balázs nem változtat a célokon az UVSE-nél

A tragikusan fiatalon elhunyt háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó egykori játékostársát kérte fel, hogy vegye át az UVSE irányítását. Vincze Balázs akkor még az AVUS Szombathely szakmai igazgatója volt, de a betegsége miatt a vízilabdától visszavonuló Benedek Tibor hívására visszatért a fővárosba.

A kétszeres Európa-bajnok, BEK és LEN-kupa győztes játékos, aki a Szeged és az OSC OB 1-es csapatának edzőjeként is bizonyított már, az UVSE vezetőedzője és szakmai igazgatója lett egy személyben, és a hét végén a Magyar Kupa első csoportkörében már be is mutatkozik új csapatával.

"Tökéletesek a körülmények, nem véletlen, hogy ez az ország egyik legkiemelkedőbb utánpótlás-nevelő bázisa" – mondta Vincze Balázs az InfoRádióban, és megemlítette, hogy tulajdonképpen visszatért a Margitszigetre, amely – ahogy fogalmazott – a pályafutása elején az otthona volt húsz évig. "Újra felidéztem azt a sikeres időszakot, és bízom benne, hogy hasonlóan eredményes munkát tudok végezni az elkövetkezendő időszakban a klub vezetésében és az első osztályú csapat kispadján is" – mondta az új szakvezető.

A csapat még csak most alakul, az előző évi keretnek gyakorlatilag a fele máshol folytatja, ennek ellenére folytatják az eddigi koncepciót: elsősorban saját nevelésű pólósokat szerepeltetnek a felnőtt első osztályban is, és csak a hiányposztokra igazoltak játékosokat, mert fontos, hogy a csapat élvonalbeli szereplése ne kerüljön veszélybe.

Vincze Balázs azonban emlékeztetett arra, hogy az érkezők közül Bencz Rolf és Kardos Alexander is mindössze 22 éves, tehát nem mondható tapasztalt pólósnak, így mindössze három rutinos játékosa lesz az UVSE-nek: a kapus Bisztritsányi Dávid, a csapatkapitány Korényi Balázs, valamint Szentesi Ádám, akivel Vincze Balázs még az OSC-nél dolgozott együtt, és most tulajdonképpen visszatér nevelőegyesületéhez.

"Azoknak a játékosok, akik a saját utánpótlásból jönnek, és akár még az ifjúsági bajnokságban is szerepelnek, nyilván nem lehet egy pillanat alatt sebességet és fizikumot váltani, nekik átmeneti időszakra van szükség, ehhez viszont a következő év 30 bajnoki meccse ideális lesz" – mondta Vincze Balázs.

