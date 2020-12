Leütötték Vettel bukósisakját

A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel jótékonysági célokra fordítja az összeget, afrikai gyermekeknek kíván vele segíteni.

A 33 éves versenyző a szezon utolsó előtti futamát megelőzően jelentette be, hogy a Ferrarinál töltött hat évéből ez lesz az egyetlen sisak, amely magánkézbe kerül. A fejvédő rajzolata több, különböző bőrszínű embert ábrázol és végighúzódik rajta egy hosszú, szivárvány színű csík.

The auction of Sebastian's "Diversity" ? helmet is over.



The helmet has been sold at the INCREDIBLE amount of....



€???,???



Wow, just wow! Amazing ??? pic.twitter.com/iRSL14oaH1 — Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) December 13, 2020