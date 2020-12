MOB-főtitkár: két olimpiai érmet bukik a kajak-kenu egy nem létező sportág miatt

Változatlanul a fiatalok megnyerésére összpontosít a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, ezt támasztják alá a 2024-es párizsi játékokra elfogadott változtatások is – árulta el az InfoRádióban Vékássy Bálint, a MOB főtitkára.

"Az új sportágakról jó ideje lehet tudni, csak formális döntés született most. A breaktánc érkezése is köztudott volt, ami viszont bennünket, magyarokat jobban megrázott, az a két érem, amely a kajak-kenu sprint szakága számára veszett el" – mondta a főtitkár azzal kapcsolatban, hogy a síkvízi kajak-kenu 12 helyett már csak 10 számot kap az olimpiai műsorban.

Kajak-kenuban közben a szlalom nyert két számot,

a vesztes a 200 méteres női és férfi kajak egyes,

a férfi kenu- és kajakpárosok pedig 1000 helyett 500 méteren versenyeznek.

Emellett a súlyemelés és az ökölvívás sokkal alacsonyabb kvótaszámmal zajlik majd az ötkarikás játékokon, ami további veszteség a magyar olimpiai mozgalom számára.

Vékássy Bálint elmondta még, hogy az éremszámcsökkenés a program rövidülésével is jár, emiatt pedig a támogatási rendszer is át fog alakulni. De még a kvótaszám, a nézőszám és a képernyőidő is csökken, tehát a sportág egésze rosszul jár, "ez sok rossz dolog elindítója", miközben a szlalomszakág nem kecsegtet sok jóval számunkra.

"A szlalom új versenyszámai ráadásul virtuális sportok, nem igazán léteznek, mesterséges találmányok,

az extrém szlalom levezető show-elemként szokott szerepelni még a szlalomversenyeken is, a legjobbak nem is indultak el rajta. A csere tehát nem minőségi, de tudomásul kell venni" – világított rá. Breaktánccal, falmászással, gördeszkával, egyébbel bővül tehát a program, amitől azt remélik, érdekesebbé tehető az olimpia a fiatalok számára.

Nyitókép: Pixabay.com