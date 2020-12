Az Európa-liga-indulás miatt is fontos, hogyan szerepel ma este a Ferencváros

A Barcelona 1975 után játszik ismét Budapesten, akkor Johan Cruyff és Johan Neeskens volt a két legnagyobb sztár. A mostani keretből talán Antoine Griezmann – ő sem az eddigi barcelonai sikerei, hanem vb-győzelme, Eb-ezüstje miatt, s ez már önmagában jelzi, hogy a katalánok nagyon tartalékosan érkeztek. Az alaptizenegyükből Gerard Piqué, Marc-André ter Stegen, Samuel Umtiti, Ansu Fati, Philippe Coutinho és Lionel Messi is hiányzik.

Még a barcelonai Sport is azt írta, hogy nehéz lenne megtippelni a Barça összeállítását, de az elmúlt mérkőzésekből kiindulva a Neto – Dest, Migueza, Lenglet, Jordi Alba (Junior Firpo) – Busquets, De Jong – Dembélé, Griezmann, Pjanić – Braithwaite tizenegy nagyon is elképzelhető, s ez jelzi, hogy a katalánok a hiányzók ellenére is erős csapattal állnak ki.

A Ferencváros várhatóan a legerősebb összeállításában tud kezdeni. Szerhij Rebrov soha nem beszél az összeállításról órákkal (s főleg napokkal) a kezdés előtt, ugyanakkor valószínűsíthető, hogy kezdő tizenegye nagyon hasonlítani fog a torinóira, esetleg Haratyin és Botka szerepeltetése kerülhet előtérbe. Eltiltott nincsen. Az ukrán edző a keddi sajtótájékoztatón megdicsérte a magyar játékosait, közülük legalább hárman ismét kezdeni fognak: Dibusz Dénes, Sigér Dávid, valamint Lovrencsics Gergő és Botka Endre közül legalább az egyik.

A Fradi célja, mint minden mérkőzés előtt, a győzelem, de már a pontszerzés is nagyon jól jöhet a Dinamo Kijevvel a harmadik helyért, elegánsabban fogalmazva az Európa-liga-indulásért vívott csatában. (A BL-továbbjutás már eldőlt, a csoportból a Barcelona és a Juventus marad versenyben a királykategóriában.)

Fontos lenne, hogy a zöld-fehérek olyan eredményt érjenek el, amelynek alapján akár a döntetlen is elég nekik jövő héten, Ukrajnában. Ehhez az kellene, hogy ma este több pontot szerezzenek a Barcelona ellen, mint a Dinamo Kijev Torinóban, a Juvéval szemben.

A mérkőzés 21 órakor kezdődik, az M4 Sport élőben közvetíti.

Nyitókép: Kovács Tamás