Marco Rossi exkluzív – "Még Olaszországban sincs olyan erős futballszeretet, mint itt"

Egyenlő esélyekkel várhatja a magyar és az izlandi labdarúgó-válogatott a jövő csütörtöki, az Eb-részvételről döntő budapesti play-off mérkőzést – vélekedett az InfoRádiónak adott interjúban Marco Rossi szövetségi kapitány.

A magyar nemzeti együttes szakvezetője arról is beszélt, hogy a jövő hétfőn kezdődő közös munka előtt nehéz felmérni a játékosok állapotát.

"Nem tudom, hogy milyen állapotban vannak a játékosok. Mindenki tudja, hogy a koronavírus-járvány milyen problémákat okoz, ezért azt sem tudom, ugyanúgy vannak-e, mint egy hónappal ezelőtt" – fogalmazott. "Ráadásul továbbra is

él az a lehetősége a kluboknak, hogy nem kötelező elengedni a játékosokat a válogatottba.

A Werder Bremenről már tudom, hogy nem enged el senkit."

Másfelől viszont nagyon szerencsésnek tartja, hogy "a fiúk" mind egy irányba húznak.

"Ugyanúgy gondolkodnak a játékról, nem passzív szereplői akarnak lenni. Amikor az ellenfélnél van a labda, minél hamarabb vissza akarják azt szerezni, törekszenek kezdeményezni. Mondhatom, agresszívabban játszanak, mint korábban. Ezt a stílust próbáltuk velük elfogadtatni a leállás idején, alátámasztva statisztikákkal, mindennel" – ecsetelte.

Ebből a szempontból tehát úgy látja, jó úton jár a válogatott, de

"persze mindent az eredmény minősít"

– utalt ezzel kicsit arra is, hogy az idei évben a következő, összességében igen jó eredményeket érte el a nemzeti együttes:

Törökország-Magyarország 0-1 (Nemzetek Ligája)

Magyarország-Oroszország 2-3 (Nemzetek Ligája)

Bulgária-Magyarország 1-3 (Eb-playoff)

Szerbia-Magyarország 0-1 (Nemzetek Ligája)

Oroszország-Magyarország 0-0 (Nemzetek Ligája)

Marco Rossi bár 50 százalékos esélyt lát Izland ellen, Szerbia és Törökország ellen azonban – bár mindkét válogatottat nagy meglepetésre megverte Magyarország az idegenbeli "odavágón" – már nem ilyen optimista.

"Ha a játékosok küzdenek, harcolnak, futnak, akár még egy rosszabb eredmény miatt sem fogja őket egyetlen magyar szurkoló sem hibáztatni" – vélekedett.

Visszatérve a jövő csütörtöki ellenfélre kiemelte, hogy Izland nagyon tapasztalt, összeszokott együttes, a 2016-os Eb-n és a 2018-as vb-n is ott volt a jelenlegi csapat gerince, és fiatal játékosai is vannak, igaz, nem túl sok. Gyors, erős labdarúgók alkotják a keretet, akik közül

néhányan olyan nagy bedobásokra képesek, mint amilyen messzire egy szögletrúgás száll,

de Marco Rossi csapata erre külön is készül, ahogy a szögletekre és a kontratámadásokra is.

"A legjobb Gylfi Sigurdsson az Evertonból, egy igazi 10-es" – szögezte le a kapitány, de Birkir Bjarnasonra is külön felhívta a figyelmet, aki több erős bajnokságban is megállta már a helyét, most épp Olaszországban szerepel.

"Erősebb csapat, mint a miénk, a FIFA rangsorában 39. Izland, mi pedig a 47.-ek vagyunk. Minket viszont támogatni fognak a szurkolóink, erre is alapozhatunk; a Fradi és a Juve mérkőzésén megtapasztalhattam, hogy a magyar szurkolók mennyire imádják a futballt.

Még Olaszországban sincs olyan erős futballszeretet, mint itt. Ahogy éneklik a Himnuszt vagy ahogy szól a ria, ria, Hungária, engem mindig mélyen megérint"

– tette még hozzá.

A mérkőzés előtt nem lesz sok idő a közös gyakorlásra, szerencsés esetben 2-3 edzés lesz, hétfőn, kedden és szerdán.

Az interjú teljes terjedelmében szombat este 7 óra után hallható az InfoRádió Gólvonal című műsorában.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor