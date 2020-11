F1-szakíró: eddig tarthat Lewis Hamilton és csapata lendülete

Amellett, hogy Valterri Bottasnak, miután megsérült az autója, megkötött kézzel kellett harcolnia, sok rajongó azt is felhánytorgatja, hogy megint a FIA intézte Hamilton győzelmét, hiszen elképesztően rosszul jött ki a virtuális biztonsági autós fázis is, és a tévén át valóban úgy festhetett, mintha még ezzel is segítenék a valószínűleg két hét múlva már hétszeres világbajnokot – fogalmazott az InfoRádiónak Vámosi Péter –, miközben egy viszonylag sima győzelmet aratott, a Mercedes pedig úgy ment, ahogyan kell. Ezzel pedig biztosította hetedik sorozatban megnyert konstruktőri világbajnoki címét, mindössze három pilótával: Hamilton mellett Nico Rosberg és Bottas osztozott a többi sikeren.

Hasonlóan sikeres szériát a második világháború előtt, illetve azt követően, az 50-es években, még Alfred Neubauer idejében tudhatott magáénak a Mercedes, egészen addig, míg az ismert 1955-ös Le Mans-i baleset miatt aztán kiszálltak a Forma–1-ből jó időre.

Most – kis túlzással – pótolják mindezt – tette hozzá a Racingline.hu főszerkesztője, aki szerint mindezt elképesztő odaadással és akarattal érte el osztrák vezetéssel a német csapat, brit földön, ami F1-es szinten nem is hasonlítható máshoz, mint a Ferrari nagy menetelése a Michael Schumacher–Ross Brawn–Jean Todt érával – legfőképp annak köszönhetően, hogy elsőkként éreztek rá 2014-ben a hibrid motorok csínyára-bínyára.

Vámosi Péter szerint, amíg a csapat nagyjából egyben marad, mind a versenyzőket illetően, mind a menedzsment a főbb posztokon, megállíthatatlan is lesz a Mercedes lendülete.

Nyitókép: MTI/AP/Rudy Carezzevoli