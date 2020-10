A BL-ben lőtt embertelen mennyiségű gólt a Veszprém

A Telekom Veszprém házigazdaként 39-24-re legyőzte szerdán a szlovén RK Celje PL csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában.

A hazaiak keretéből ezúttal Székely Márton, Kent Robin Tönnesen, Kentin Mahé és Danyiil Siskarjov hiányzott. Az orosz jobbszélsőt porcsérülés miatt meg kell műteni, a felépüléshez három-négy hétre van szükség.

Remek védekezéssel és gyors, eredményes ellentámadásokkal kezdte a meccset a házigazda, ezért a szlovénoknak már a nyolcadik percben időt kellett kérniük (6-2). A Celje az első 14 percben csupán egy akciógólt szerzett, de büntetőkkel igyekezett tartani a lépést esélyesebb riválisával (10-5). A folytatásban egy 4-1-es sorozattal tovább növelte előnyét a rendkívül hatékonyan támadó Veszprém, majd a hajrában a vendégek jobbátlövője, Matic Groselj - a játékvezetők részéről szándékosnak vélt - arcra ütésért azonnal piros lapot kapott.

Bár a szlovénoknak is voltak jó megoldásaik támadásban és védekezésben egyaránt, a szünetben a Veszprém magabiztosan, 18-11-re vezetett.

Vuko Borozan vezérletével a második felvonást is kiválóan kezdte a Veszprém, a 35. percben már tíz gól volt a különbség, amely tovább nőtt, majd a fölényes vezetés némileg figyelmetlenné tette a hazaiakat, akik több ziccert is elhibáztak. Mindez a végeredményen nem látszott meg, hiszen a hajrában egy 6-1-es szériával a vártnál is fölényesebbé tette sikerét a házigazda.

A mezőny legeredményesebb játékosa a szlovénok jobbszélsője, Gal Marguc - a veszprémi Gasper Marguc testvére - volt hét góllal, a hazaiak közül Andreas Nilsson hat, Vuko Borozan öt találatig jutott.

Az egy vereséggel álló MOL-Pick Szeged csütörtök este a portugál FC Porto vendége lesz, a továbbra is százszázalékos, négy győzelemmel rendelkező Veszprém pedig egy hét múlva a Barcelonát fogadja a BL csoportkörében.

A két együttes 17. egymás elleni tétmérkőzésén egy vereség és egy döntetlen mellett 15. alkalommal győzött a magyar csapat.

Férfi kézilabda BL, csoportkör, 4. forduló, B csoport:

Telekom Veszprém-RK Celje PL (szlovén) 39-24 (18-11)

