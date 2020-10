Szerbiai győzelem: "azt kérem, hogy tiszteljék a döntéseinket" - Marco Rossi

Az ősz folyamán már harmadik fontos, idegenbeli győzelmét aratta a magyar labdarúgó-válogatott, a Szerbia elleni, vasárnapi siker ugyanis sokat érhet a későbbi vb-selejtezős sorsoláson, a Marco Rossi-csapat besorolásakor.

Ez a jövő.

De hogyan látták a résztvevők Szerbia idegenbeli legyőzését?

Marco Rossi (szövetségi kapitány, M4 Sport): - Büszke vagyok erre a csapatra, hiába változtattunk a kezdőcsapaton 6 helyen az előző mérkőzéshez képest, sikeresek voltunk a letámadásban. Helyzete nem volt Szerbiának az első félidőben. A másodikban azért nem így volt. És az is igaz, hogy a szerbek pihentettek néhány világsztárt, de mi sem vetettünk be mindenkit, Willi Orbán és Szalai Ádám is csak csere volt, Sallai Roland és Szoboszlai Dominik sem játszott. Mindenki, aki kritizál minket, a behívottakat, láthatja, miért döntünk egy-egy játékos mellett. Azt szeretném kérni az emberektől, hogy picivel jobban tiszteljék a döntéseinket, jobban bízzanak bennünk. Ezek a srácok mentálisan felkészültek. Persze most még semmit nem csináltunk, van 6 pontunk ebben a csoportban, de a legfontosabb Izland legyőzése lesz novemberben. Van fejlődés a csapatban, de minden mérkőzés megnyerése apró részleteken múlhat. Szerencsénk volt a mérkőzésen, de nem érdemtelenül, büszkék vagyunk, legyenek a szurkolók is azok! Normális volt, hogy az utolsó 20 percben szenvedtünk. Jön az oroszok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés, ha szervezettek vagyunk, fegyelmezettek, betartjuk a taktikát, és ha kikapunk, az ugyanúgy természetes lesz, mintha most kikaptunk volna. Ez itt Szerbia, az pedig Oroszország lesz.

Könyves Norbert (csatár, a győztes gól szerzője, M4 Sport): - Már annak is örültem, hogy bekerültem a válogatottba 30-on túl. Tisztában voltam az erényeimmel, ami a gyorsaság és a harcosság, bíztam benne, hogy ez átragad a többiekre. Úgy gondolom, a gyerekeim, a családom és a barátaim büszkék rám. Akkor is így volt, amikor először lehettem NB I-es játékos.

Botka Endre (védő, M4 Sport): - A hetvenedik perctől már csak a szívem vitt, a lábaimban már nem volt semmi erő. Azt csináltam, mint mindenki más. Kifejezetten arra készültünk, hogy magasan letámadjuk őket, próbáltuk elkerülni, hogy rávezessék a védelmünkre a labdát. A 3-5 védős rendszer úgy működik, hogy stabilabbak vagyunk hátul, de ilyenkor a két belső középpályás feljebb tud lépni. Oroszország ellen ha ugyanezt az agressziót és csapategységet tudjuk mutatni, meglepetést tudunk mutatni.

Gazdag Dániel (középpályás, M4 Sport): - Bele akartunk állni a párharcokba, más szisztémában játszottunk, mint Bulgáriában, keményebbek voltunk, a középpályán sok labdát szereztünk. Örülök, hogy kezdhettem a mérkőzésen. Ismertem a játékrendszert, Marco Rossival a Honvédnál már játszottuk ezt.

A csoport másik mérkőzésén egyébként Oroszország bár vezetett, csak döntetlent játszott Törökország vendéglátójaként (1-1).

És ha már Marco Rossi szóba hozta Izlandot - ismert: a szigetországiak ellen kell küzdeni az Eb-részvételért: Izland-Dánia 0-3. Az angol, belga, dán izlandi csoportban Izland pont nélkül áll.

Nemzetek Ligája, B divízió, 3. csoport, 3. forduló:

Oroszország-Törökország 1-1 (1-0)

gól: Mirancsuk (28.), illetve Karaman (62.)

Szerbia-Magyarország 0-1 (0-1)

gól: Könyves (20.)

A csoport állása:

1. Oroszország 3 2 1 - 7-4 7 pont

2. Magyarország 3 2 - 1 4-3 6

3. Törökország 3 - 2 1 1-2 2

4. Szerbia 3 - 1 2 1-4 1

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt