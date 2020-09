Varga Zsolt: többfrontos harc elébe néz a Ferencváros

Varga Zsolt úgy érzi, számára a most megnyert Magyar Kupa jelenti a legtöbbet, miután egy nehéz időszakon van túl a csapat, több kulcsjátékosuk is sérült hónapok óta, valamint a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzethez való alkalmazkodás edzőileg is nehéz kihívás elé állította. Kiemelte,

a kupagyőzelemhez mindenki hozzátette azt a többletet, ami kellett ehhez az eredményhez.

A vezetőedző meggyőződése, hogy a július 25-én kezdődött, majd augusztusban halasztott, végül szeptember végén – címvédéssel – zárult sorozattal a Ferencváros valamennyi aktív pólósa játékosként is profitálhatott, és nagyobb önbizalommal állhatnak hozzá az év következő szakaszához.

Varga Zsolt megjegyezte azt is, hogy természetesen várják vissza azokat a játékosokat, akik a sérülésekkel bajlódtak – Varga Dénes és Zalánki Gergő –, így a következő időszak arról szólhat, hogy újraépítik a csapat játékát az érintettekkel kiegészülve, hogy meggyőző formában tudjon a Fradi a decemberi BL-körben szerepelni.

A következő két hónappal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy most a bajnokság kerül célkeresztbe, illetve decemberben a nemzetközi szereplés. A Magyar Kupával most lezárult egy szakasz, és egy újnak néznek elébe, ami a bajnokságról és a BL-ről fog szólni – ismételte meg.

A szakember ugyanakkor alkalmazkodóképesnek tartja a Ferencvárost, ami elengedhetetlen a megváltozott élethelyzethez:

„jó úton vagyunk, és látjuk azokat a nehézségeket, amikkel meg kell küzdenünk, amit többfrontos harcnak nevezhetünk”

– hangsúlyozta.

