Európai Szuperkupa: itt vannak a járványügyi korlátozások

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) hétfőn megkezdte a jegyek árusítását a szeptember 24-i Európai Szuperkupa-mérkőzésre, amelyet a Bajnokok Ligája-címvédő Bayern München és az Európai Liga-győztes Sevilla vív majd a Puskás Arénában. A mérkőzés egyfajta kísérlet lesz, hiszen a koronavírus-járvány kitörése óta az UEFA által szervezett mérkőzéseken nem lehetett néző. Ezúttal viszont a Budapesten minden harmadik széket drukkerek foglalhatnak el: háromezer-háromezer jegyet kapnak a két részt vevő klub hívei, 14 ezret pedig a magyar szurkolók.

A jegyértékesítéssel egyidejűleg az UEFA közzétette a mérkőzésre vonatkozó járványügyi szabályokat, és az is kiderült, hogy a szervezet jelenleg futó Thank You-kampánya részeként ötszáz magyar egészségügyi dolgozó a helyszínen tekintheti meg a mérkőzést, mert így is megköszönik nekik azt az áldozatos munkát, amelyet a járványhelyzetben végeznek.

Az UEFA szabályai szerint a Puskás Arénában minden szurkolónak

tartania kell a másfél méteres távolságot,

az orrot és a szájat takaró maszkot kell mindvégig viselnie,

kezet kell mosnia és a fertőtlenítenie minden lehetséges alkalommal,

alá kell vetnie magát belépéskor hőmérséklet-ellenőrzésnek, és 37,8 Celsius-fokos vagy afeletti láz esetén nem léphet a stadion területére,

azt a számozott széket szabad csak elfoglalnia, amelyre a jegye szól (a belépőket úgy osztják el, hogy az egyes vásárlók között másfél méteres távolság legyen).

Emellett nem szabad jegy birtokában sem a stadion közelébe mennie annak, aki a koronavírus bármelyik ismert tünetét érzékeli magán, illetve akkor sem, ha az utolsó 14 napban fertőzöttséget állapítottak meg nála, vagy ebben az időszakban érintkezett igazolt fertőzött személlyel. Ezekben az esetekben az UEFA visszatéríti a jegy árát.

A külföldről érkező szurkolóknak vállalniuk kell az országba lépéskor az egészségügyi vizsgálatot, emellett rendelkezniük kell egy három napnál nem régebbi, angol vagy magyar nyelvű negatív PCR-teszttel, és 72 órán belül el kell hagyniuk Magyarországot.

UEFA-elnök: fontos teszt Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke szerint a koronavírus-válságban fontos teszt lesz az Európai Szuperkupa-mérkőzés.



"A következő kihívás számunkra az, hogy a sportág legfontosabb részét, a szurkolókat visszahozzuk a stadionokba" - mondta kedden a szlovén sportvezető az európai futballklubokat tömörítő szövetség (ECA) online értekezletén. Hozzátette: az országokban érvényben lévő különböző szabályozások és az oda-visszavágós rendszer ideiglenes mellőzése miatt a BL- és az El-selejtezőben még nem lehetséges a nézők jelenléte.

Kiemelte, hogy éppen ezért lesz különösen nagy jelentősége a budapesti összecsapásnak, amelyet tesztként is kezelnek.

"Sokat tapasztalhatunk a találkozóból, hogy mit kell tennünk a következő szezonban. De azt mindig szem előtt kell tartanunk, amit a helyi kormányok előírnak, a rendelkezéseket szigorúan be kell tartani" - hangsúlyozta.

