Van néhány szakmai válasz Vettel vergődésére

A gyenge szezonkezdet után egyre több Formula-1-es szakértő számít arra, hogy még jobban megromlik a viszony a Ferrari és az idény végén a csapattól biztosan távozó Sebastian Vettel között. Vámosi Péter, a Racingline.hu főszerkesztője ugyanakkor az InfoRádióban úgy vélekedett, hogy a négyszeres világbajnok német pilóta stílusától távol áll az idény közbeni szakítás. Persze nem először fordulna elő ilyen a Scuderia történetében.

"Emlékezhetünk 1991-re, amikor

Alain Prost búcsúzóul közölte, hogy az az évi konstrukció felér egy traktorral;

az akkori vezetés ezen kijelentést azzal jutalmazta, hogy onnantól fogva már nem kellett vezetnie ezt a traktort. Itt és most, ha kenyértörésre kerül is a sor, nem ilyen formában történik majd, bár abszolút meg tudnám érteni Sebastian Vettel elégedetlenkedését, mert sehogy sem akar kijönni neki a lépés. Bár ő úriemberesebb, egy brit úriember német köntösbe csomagolva" - ecsetelte Vámosi Péter, utalva arra, hogy Red Bull-os korszakában Vettel a sajtótájékoztatón is nem ritkán sziporkázott, "szerencsére nem a német, hanem az angol humorral".

A jelenlegi felállásban a szakíró azt valószínűsíti, hogy

a versenyző már célba vette az Aston Martin néven 2021-ben futó istálló egyik ülését,

"adott esetben ott neki jó helye van".

"Ne temessük őt még, ott megtalálhatja a számításait. Itt a fő problémát az okozza, hogy egy fontos szabály változott: neki bejött a befújt diffúzoros korszak a Red Bullnál, ezen autó vezethetőségét sajátította el leginkább, és most az a gondja, hogy a Ferrari hátulja évek óta instabil."

Arra a kérdésre, hogy négyszeres világbajnokként Vettel miért követ el ennyi vezetői hibát 2017 óta, azt mondta, a kétszeres világbajnok Fernando Alonsóval párhuzamos a pályafutásuk abban, hogy "a Ferrarinál valami megakadt".

"Mind a ketten nagy reményekkel odamentek a Ferrarihoz, aztán kis túlzással nem lett ebből semmi, bár Alonso 2010-ben és 2012-ben is közel volt a világbajnoki címhez a Scuderiával."

Ami pedig a vezetési hibákat illeti, a

"Ferrariban ülni dupla olyan teher, mint bármely más autóban, egész egyszerűen a múlt miatt, amely miatt nagy az elvárás".

Szerinte nagyon egyszerű elverni a port Vettelen vagy rajta köszörülni a nyelvét bárkinek, de lehet, hogy inkább indul virágzásnak a versenyző egy középmezőnyhöz tartozó csapatnál.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alberto Estevez