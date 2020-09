Wéber Gábor: ezt jelenti Vettel átigazolása az Aston Martinhoz

Hivatalossá vált a régóta szárnyaló pletyka, hogy a Ferrari Forma-1-es csapatától távozó Sebastian Vettel az Aston Martinnál folytatja pályafutását.

"Ez az év legkisebb meglepetése, én ennek a véleményemnek már korábban is hangot adtam, hogy Vettelnek természetes helye lenne az Aston Martinnál azok után, hogy lejár a szerződése Maranellóban. Hetekig mentek a pletykák, hogy Sergio Pérez távozik onnét vagy Lance Stroll saját édesapja csapatától. Az elmúlt egy hónapban aztán leültek, de már komoly előkészítéssel, így alakult ki a természetes helyzet" - vázolta az InfoRádió megkeresésére Wéber Gábor szakkommentátor.

Az Aston Martin "személyében" újonnan belépő, de patinás szereplője lesz a száguldó cirkusznak, amelyiknek szüksége van egy olyan húzónévre, mint amilyen a négyszeres világbajnoké.

"A csillagok együttállása szerződésbe torkollt" - összegzett Wéber Gábor. Vettel tervei



„A számomra legfontosabb dolgok megvannak: új feladat, amin dolgozhatok, előrelépés, és további lehetőség a fejlődésre. Úgy érzem, jó a hangulat a csapatnál, mindannyian izgatottan várjuk a jövőt, különösen új partnerünkkel, az Aston Martinnal. Csodálatos ennek már az elejétől a részesévé válni. A pályán és azon kívül is igyekszem majd segíteni a csapatot" - nyilatkozta a



Vettel arról is beszélt, hogy hosszabb távra tervezik a közös munkát. Egyelőre nem számít átütő sikerekre, de azt mondta, szerencsével akár már jövőre a második erővé válhatnak az „abszolút legjobb” Mercedes mögött. A német pilóta azt mondta: sokat gondolkodott a jövőjén, mert fontos volt a számára, hogy a helyes döntést hozza meg, de jó a megérzése az Aston Martinnal kapcsolatban.„A számomra legfontosabb dolgok megvannak: új feladat, amin dolgozhatok, előrelépés, és további lehetőség a fejlődésre. Úgy érzem, jó a hangulat a csapatnál, mindannyian izgatottan várjuk a jövőt, különösen új partnerünkkel, az Aston Martinnal. Csodálatos ennek már az elejétől a részesévé válni. A pályán és azon kívül is igyekszem majd segíteni a csapatot" - nyilatkozta a gphirek.hu írása szerint. Vettel arról is beszélt, hogy hosszabb távra tervezik a közös munkát. Egyelőre nem számít átütő sikerekre, de azt mondta, szerencsével akár már jövőre a második erővé válhatnak az „abszolút legjobb” Mercedes mögött.

De hogy mit érhet el Vettel az Aston Martinnal?

"A pilótának a közegváltásra most nagy szüksége van, és egy olyan csapatra is, mint a jelenlegi Racing Point, amelyből jövőre az Aston Martin lesz, ahol a Mercedes technológiáját teljesen kihasználva

lesz esély a futamgyőzelemre,

akár a vb-tabella harmadik helyére is. Hosszú távon persze nehéz jósolni, 2022-től komoly szabályváltozások jönnek és életbe lép a költségvetési korlátozás is, 145 millió dollárban, ami az építést és versenyeztetést illeti. Ez pedig új távlatokat is nyithat."

Hogy a ferraris időszak Vettel számára kudarc-e, arról Wéber Gábor azt mondta, egyértelműen igen, de ez közös kudarc a Ferrarival a négy Red Bull-bajnoki címet követően Vettellel, de a pilóta eléggé az élmezőnyben van a Ferrari házi örökranglistáján a nyert futamokat tekintve.

"A nagy álom azonban nem jött össze, amiért ez a szerződés létrejött, de erről a csapat legalább annyira tehet, mint Sebastian Vettel, aki persze egy idő után maga is hibázni kezdett" - tette hozzá Wéber Gábor.

Nyitókép: MTI/AP/Luca Bruno