Kapás Boglárka: boldog és szerencsés vagyok

Lelkileg is számíthatott edzőjére Kapás Boglárka az elmúlt fél évben, ennek is köszönhető, hogy az Újpest világbajnok úszója élvezte a Margitszigeten rendezett Négy Nemzet Úszóversenyt. Kapás Boglárka 200 méteres pillangóúszásban aranyérmet nyert, az úszásnem 50 és 100 méteres távján pedig egyéni rekordokat ért el, ami egyébként célja is volt.

"Úgy érzem,

egyáltalán nem veszítettem el a motivációmat az elmúlt hetekben-hónapokban

annak ellenére sem, hogy elhalasztották az olimpiát, és más versenyek sem voltak. Ezt nagyon nagy részben az edzőmnek, Virth Balázsnak köszönhetem" - mondta sikerei titkáról a világbajnok Kapás Boglárka, aki szerint "egymást húzták ki abból a szomorú lelki helyzetből", hogy nincs mire készülni most. "Szerencsém, hogy ilyen jó edzőm van" - tette hozzá.

Csökkentették most az edzéseket heti 10 helyett 8-ra, és 6-7 helyett 5-6 kilométereket tempózott a medencében.

A szárazföldi munkát is folytatja személyi edzőjével, Kurucz Attilával, ez is "sok színt vitt az elmúlt időszakba" számára.

Elárulta, több háziverseny volt előzőleg a Duna Arénában az ott edző válogatott és más úszók részvételével, "egész sokan" voltak is ott rajta.

Boldogságát természetesen tetézi - vagy inkább talán megalapozza -, hogy a közelmúltban szerelme és válogatottbeli úszótársa, Telegdy Ádám eljegyezte őt.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás