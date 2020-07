Forma-1: a Mercedes már bánja, hogy fekete lett az autója

Sokkal izgalmasabban indul a szezon, mint az elmúlt öt évben bármikor – mondta az InfoRádióban Vámosi Péter, a Racingline.hu főszerkesztője. A szakértő az ausztriai rendhagyó idénynyitó után úgy nyilatkozott, várható volt a sok technikai probléma, mert nem véletlenül mondták a verseny alatt végig, hogy amennyire lehet, kerüljék a rázóköveket, mert szétrázza az autókat, és váltógondok elé néznék a jövő heti futamon, melyet ugyanezen a pályán rendeznek majd, csak már Stájer Nagydíj néven, továbbra is nézők nélkül.

Az első futamot megnyerő Valtteri Bottasnak ez az egyik kedvenc pályája volt már Williams-versenyzőként is, az első dobogós helyezését is itt szerezte. Vámosi Péter szerint most az volt a döntő, hogy fejben összeszedettebb volt.

Lewis Hamilton viszont egy kicsit szétesett volt, talán a politikai szerepvállalása miatt is, és másodszor is kiütötte a Red Bull egyik kocsiját.

Kapott is érte egy öt másodperces büntetést, és ez a McLarennek jött jól, Lando Norris volt a nevető harmadik, aki fel tudott kapaszkodni a dobogóra.

"A Red Bull nagy szájjal indult neki az idénynek, mondván, hazai pálya, plusz 15 lóerő, és még sosem voltak ennyire felkészültek, aztán Max Verstappen alig pár kört tudott megtenni. A Honda jelenleg is vizsgálja, hogy mi történt az autóval. Ennél izgalmasabb futammal nem is kezdődhetett volna a szezon. Három különböző márka állhatott fel a dobogóra" – mondta Vámosi Péter.

A Ferrariról at mondták, hogy a középmezőnybe csúszott vissza, de Charles Leclerc nagyot autózott. Sebastian Vettel viszont hozta azt a formáját, ahol tavaly abbahagyta – véli a szakértő, és szerinte egyértelmű, hogy megint inkább a fiatalabb monacóira érdemes alapozni.

"Még egy hét szenvedés vár rájuk, mert az autójuk javított változatát csak a magyar versenyen, két hét múlva fogják bevetni. Mindenki nagy érdeklődéssel várja, mert a mostani kocsiról még a csapat is elismerte, hogy pocsék" – figyelmeztetett a főszerkesztő, de jelezte, a Mercedes fölénye sem olyan egyértelmű: nagyon gyors, de bizonyos pályákon már kihívói lehetnek. Ennek elsősorban az az oka, hogy magas hőmérsékleten vissza kell venniük a versenytempóból, nehogy túlmelegedjen a motor. Most vizsgálják házon belül az okokat, így azt is, hogy jó ötlet volt-e az ezüstszürke autót feketére festeni, mert ez is befolyásolhatja a teljesítményüket.

Nyitókép: MTI/AP/Getty/Mark Thompson