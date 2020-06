A nagy formában lévő Diósgyőrt fogadja a Ferencváros

A diósgyőriek az elmúlt hat mérkőzésükön nem találtak legyőzőre és amióta háromkörös rendszerben zajlik a pontvadászat, már most rekordmennyiségű pontot gyűjtöttek – 2016 óta sorrendben 38, 37, 36 és 38 ponttal zártak, míg jelenleg 40 pontjuk van. Az előző két évben az utolsó fordulóban harcolták ki a bennmaradást, most az Európa-liga-szereplésért tusakodnak. A mostani idényben a Ferencváros ellen a legrosszabb a mérlegük, kétszer is 1-0-ra kikaptak.

A Ferencváros 50 mérkőzés óta őrzi hazai veretlenségét a bajnokságban, legutóbb 2017. április 15-én, a Vasastól kapott ki otthon (39 győzelem, 11 döntetlen).

A szombat záró találkozója az Újpest és a Bp. Honvéd meccse lesz. A lila-fehérek korábbi edzője, Nebojsa Vignjevics hétfőn lemondott, a klub még aznap megnevezte utódát, aki egyik korábbi segítője, Predrag Rogan lett. A Honvéd szerda este megszerezte a Magyar Kupát, biztosította nemzetközi kupaszereplését, így kényelmesen pozícióból vághat neki az idény hajrájának.

Kupadöntős ellenfele, a Mezőkövesd nincs könnyű helyzetben: az újrakezdés óta nyeretlen, a legutóbbi két találkozóját egy góllal elveszítette. Előnye jelentős (öt pont) a negyedik és az ötödik helyezettel szemben, de Kuttor Attilának fel kell ráznia a vélhetően nagyon csalódott játékosokat.

A sereghajtó Kaposvár kiesése csak akkor nem dől el matematikailag ebben a fordulóban, ha pontot szerez Debrecenben.

OTP Bank Liga, 27. forduló:

Péntek:

Debreceni VSC-Kaposvári Rákóczi FC 20.00

Szombat:

Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 16.55

Mol Fehérvár FC-Kisvárda Master Good 19.00

Újpest FC-Budapest Honvéd 21.05

Vasárnap:

Zalaegerszeg-Puskás Akadémia FC 18.55

Ferencvárosi TC-Diósgyőri VTK 21.05

A bajnokság állása

1. Ferencváros 26 18 6 2 48-21 60

2. Mol Fehérvár FC 26 15 6 5 47-23 51

3. Mezőkövesd Zsóry FC 26 13 6 7 37-22 45

4. Diósgyőri VTK 26 12 4 10 36-33 40

5. Puskás Akadémia FC 26 10 10 6 40-32 40

6. Budapest Honvéd 26 10 7 9 28-33 37

7. Kisvárda Master Good 26 10 4 12 36-36 34

8. ZTE FC 26 8 7 11 40-37 31

9. Debreceni VSC 26 9 3 14 38-49 30

10. Újpest FC 26 8 5 13 31-39 29

11. Paksi FC 26 8 5 13 30-42 29

12. Kaposvári Rákóczi FC 26 3 1 22 19-63 10

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt