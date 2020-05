Készül a meccsekre a koronavíruson átesett magyar válogatott futballista

A részletekről a Nemzeti Sport számolt be. Mint írta, a hét első napján a borsodi megyeszékhelyen terheléses vizsgálattal indították a felkészülést a folytatásra a Mezőkövesd Zsóry FC játékosai, majd kedden speciális teszten estek át a játékosok. Az egyéni edzések idején is voltak vizsgálatok, amelyek kimutatták, Nagy Dánielt elérte a vírus, de azt is, hogy a támadó már túl van a nehezén.

A korábban a Ferencvárosban és az Újpestben is megfordult középpályás mondta: „„A bajnokság felfüggesztése előtt, az utolsó márciusi szombaton a Puskás Akadémia volt az ellenfél. Az azt követő hét elején, nagyjából kedden éreztem, hogy rosszabb a közérzetem a szokottnál, erőtlen vagyok, és nem érzek illatokat. Később, ahogy egyre többet lehetett tudni a vírusról, olvastam, ez utóbbi az egyik jellemző tünet, de szerencsére nem voltam rosszul. Persze azonnal szóltam a klubomnál, mi a helyzet, az erőnléti edzővel egyeztettünk arról, mennyire kell módosítani az előre tervezett egyéni felkészülést, ám hamarosan jobban lettem, és újra érzem az illatokat is. Nem ért meglepetés, amikor az első teszt kimutatta, bennem volt a vírus, de hosszabb ideje tünetmentes vagyok.”

Elmondta, nem túl kellemes a tesztelésnél a mintavétel, amelyhez hozzátartozik, hogy a reggeli vizsgálatot megelőzően éjféltől nem szabad enni és inni, sőt, a reggeli fogmosást is kerülni kell.

A játékos elmesélte: „S még ez a legkisebb rossz, mert egy hosszú hurkapálcaszerű tárgyat felnyomnak az orrba, egészen magasan, és az nem kellemes érzés, mint ahogyan a garatba is lenyúlnak egy ilyen eszközzel. Ez a vizsgálat heti kétszer, ahogy az előírás szól, nem lesz a kedvence senkinek. Azonban fő az egészség, túl vagyok rajta, jó újra a pályán lenni.”

A Mezőkövesd ma kétszer hatvanperces edzőmérkőzést vív az MTK-val, amelyen várhatóan Nagy Dániel is pályára lép.

