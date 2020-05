2014: hétszer számoltak a brazilokra

Az 50 év, 50 meccs-sorozat előző részeit itt olvashatják!

Brazília 1950-ben, noha óriási favoritja volt a hazai rendezésű világbajnokságnak, „csak” második lett az uruguayi válogatott mögött a tornára átadott Maracanában elszenvedett vereség után. A kudarc óriási érzelmeket váltott ki, állítólag többen is levetették magukat a felső lelátókaréjból, a válogatott babonából majdnem hét évtizeden keresztül nem volt hajlandó viselni a „vesztes” fehér mezt (tavaly a Copa Américán vették fel újra), a kapus, Barbosa még ötven évvel a döntő után is úgy érezte, bűnözőként kezelik a hibája miatt, „pedig ennyi idő után még a gyilkos is megbocsátást kap” – mondta.

2014-ben újra Brazília rendezte a világbajnokságot, természetesen azzal a reménnyel, hogy a válogatott másodszor már megnyeri hazai pályán a tornát. Az elődöntőig majdnem rendben ment minden. Majdnem, mert a horvátok (3-1) és a kameruniak (4-1) elleni sima győzelmek között a 2002-es, megnyert vb-hez hasonlóan Luiz Felipe Scolari által irányított csapat csak döntetlent játszott a mexikóiakkal – ki is fütyülte Fortalezában a csalódott közönség –, s aztán csupán tizenegyespárbajban búcsúztatta a nyolcaddöntőben a chileieket. Annak ellenére jutott tovább, hogy Willian és Hulk is kihagyta a maga lövését. A negyeddöntőben, a kolumbiaiak ellen már jobban ment, simán nyert a csapat, de folyamatosan tüntetett ellene a közönség a gyenge csatárjáték miatt. A chileiek ellen David Luiz, a kolumbiaiak ellen pedig Thiago Silva és David Luiz szerezte a gólt, gólokat. Még nagyobb bajt sejtetett, hogy az egyedüli gólerős csatár, a két csoportmérkőzésen is két gólt szerző Neymar egy brutális szerelési kísérlet után csigolyatörést szenvedett, nagy szerencséje, hogy nem bénult meg. Igaz, neki azokban a pillanatokban nagyobb fájdalmat okozott, hogy nem játszhat a hátralévő két mérkőzésen a brazil csapatban.

A világbajnoki elődöntőbe két európai és két dél-amerikai gárda, a német, a holland, a brazil és az argentin válogatott jutott.

A 2013. decemberi sorsolás óta kiszámolható volt, hogy ha mind a két gárda – a papírformának megfelelően – megnyeri a csoportját, s aztán bejut az elődöntőbe, ott egymás ellen fog játszani. Ám arra egyetlen brazil sem készült, hogy majd Neymar nélkül kell játszani Belo Horizontéban a fináléba jutásért. (Mi több, nem játszhatott a védelem vezére, Thiago Silva sem.) A brazilok játéka erre a két futballistára épült. A PSG védője a világ egyik legjobb, ha nem „a” legjobb középső védője volt akkoriban. José Mourinho például azt állította, hogy Silva hiánya nagyobb veszteség a braziloknak, mint Neymaré – de mindkettő nagyon hiányzott.

2002-ben, ha Ronaldo megsérült volna, Scolari építhetett volna Rivaldóra, Ronaldinhóra, sőt még talán a fontos gólokra képes Luizãóra is. 2006-ban Adriano, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo és Robinho (no, meg Fred…) is kerettag volt. 2010-ben Kaká, Robinho és az akkor nagy formában lévő Luis Fabiano mellett Grafite, Julio Baptista és Nilmar kínált alternatívát. 2014-ben Neymar kidőlésével maradt Hulk és Fred, valamint Jô és a nem igazán gólerős Willian és Bernard.

A Lance írta aztán a megdöbbentő vereség után, hogy Scolari a világ legnagyobb hazardőrje, mert nem készült fel kellőképpen Neymar kiesésére. Pedig „Ney” kapta a torna első sárga lapját, s egy újabb sárga kizárta volna a soron következő mérkőzésről. Ráadásul sokszor kellett ápolni, szinte minden mérkőzésen utaztak rá.

Neymar az addigi válogatott mérkőzéseinek (54) pontosan a felét játszotta Scolari irányításával. A 27 találkozón 18 gólt szerzett. De még ennél is megdöbbentőbb, hogy Felipão visszatérése óta Neymar addig minden mérkőzésen játszott. Azaz az elődöntő előtti másfél évben a brazil válogatott egyszer sem játszott Neymar nélkül egy teljes mérkőzésen.

Kaká, 2007 aranylabdása azt jövendölte, hogy Neymar sérülése újabb erőtartalékokat, újabb motivációt kell hogy adjon a brazil játékosoknak. Zico, a hetvenes-nyolcvanas évek legendája azt hangsúlyozta, hogy az arany-zöld mezeseknek a lelküket ki kell tenniük a pályára. Sorolhatók még a nyilatkozatok, de egybecsengenek. A brazilok reménykednek, miközben tudják – Neymart szinte lehetetlen pótolni.

Maga a mérkőzés a világbajnokságok történetének egyik legnagyobb meglepetését hozta. A németek sikere „csak” váratlan volt, tekintve, hogy a brazil válogatott addig egyszer sem kapott ki Dél-Amerikában rendezett világbajnokságon európai csapattól 1930 óta, a gólkülönbség, s a játék képe egyenesen sokkoló. Nem túlzás azt emlegetni, hogy a 7-1-es vereség után a nagyvilág azt emlegette: soha nem lesz olyan a brazil labdarúgás tekintélye, mint azelőtt.

A németek nem akartak hinni a szemüknek, nem akarták elhinni, hogy ilyen könnyű dolguk van. Joachim Löw szövetségi kapitány azt mondta: „Az volt a fontos, hogy a brazilok szenvedélyes lelkesedését nyugalommal, higgadtsággal és bátorsággal ellensúlyozzuk. A brazil csapatot sokkolták a gólok, erre nem számítottak. A védelmük rendezetlen volt. Egyszerűen nem tudták feldolgozni a történteket, nem tudták, mit tegyenek.” A csapat menedzsere, Oliver Bierhoff hozzátette: „Nekünk minden sikerült, de ebben az is szerepet játszott, hogy a brazilok kicsit elveszítették a fejüket, s ezt mi kihasználtuk. Azt hittem, hogy ma egy egészen forró, szoros kimenetelű csatát vívunk majd. Nem emlékszem ilyen korábbi elődöntőre. De még semmit sem értünk el! A döntő szempontjából mindegy, hogy 7-1-gyel vagy 2-1-gyel jutottunk a döntőbe” – mondta, már az argentinok elleni fináléra is gondolva. A játékosok közül az első gólt jegyző Thomas Müller álmélkodott: „Erre senki sem számított. Most kiderült, mi mindent hozhat egy mérkőzés. Ezúttal sokkal több helyünk volt, mint amikor védekező csapat ellen játszunk. Ezt mi kiválóan kihasználtuk, s a gólokkal összetörtük az ellenfelet.”

Bierhoffnak igaza volt, korábban még soha nem szerzett egy csapat hét gólt egy világbajnoki elődöntőben. Mint ahogyan nem is kapott az első félidőben egy csapat vb-elődöntőben öt vagy több gólt. Ez volt a brazilok legsúlyosabb vb-veresége, az addigi negatív rekordot az 1998-as párizsi döntő 3-0-s kudarca jelentette.

A brazilok alig tértek magukhoz a sokkból. Az egyik legnépszerűbb újság, a São Pauló-i Lance azt írta: „A történelem legnagyobb szégyene. A németek első félidei játékát elnézve most már nehéz lesz visszaemlékezni az Uruguay ellen 2-1-re elbukott 1950-es itthoni vb-döntőre. Kínszenvedés volt ez a seleção minden rajongójának. Thiago Silva és Neymar hiánya érthető ok lenne, de ezt azzal sem lehet magyarázni. Dicsőséges futballtörténelmünk legsúlyosabb vereségét szenvedtük el.” Az O Dia című napilap sem kertelt: „Szégyen a futball országában. A legtöbbszörös világbajnok megtört, ráadásul idehaza alázták meg kegyetlen módon. Az 1950-es fájdalom visszatért, nyílt a seb, és eltart majd egy darabig, amíg beheged. Németország úgy döntötte el 29 perc alatt a meccset, hogy nem is kellett újra feltalálnia a futballt. Csak azt mutatta meg, ami belőlünk hiányzott: a tehetséget.”

Luiz Felipe Scolari tisztességesen beszélt: „Egyedül én vagyok a felelős ezért a történelmi vereségét. Mindannyian a részesei voltunk, de én állítottam össze a csapatot, én dolgoztam ki a taktikát. Hat perc alatt minden rosszra fordult. Az első gól letaglózott minket, s nem tértünk magunkhoz. Ám nem zuhanhatunk össze. Még vár ránk egy mérkőzés a harmadik helyért. Tovább kell dolgoznunk. Arra kérem a brazil embereket, bocsássanak meg nekünk, megpróbáljuk megnyerni a bronzmérkőzést.”

Ám azt sem sikerült. A hollandok ellen is csak vergődött a csapat, mintha még mindig tartott volna a rossz álom. Az Oranje tizenhét perc alatt kétgólos előnybe került, attól lehetett tartani, hogy megismétlődik a brazilok a németek elleni vesszőfutása. A vége 0-3 lett. A brazil válogatott, amely annak reményében kezdte a világbajnokságot, hogy megnyerheti története hatodik világbajnoki címét, 1-10-es gólkülönbséggel zárta az elődöntőt és a bronzmérkőzést.

A német válogatott ellenben a fináléban is nyert, ha közel nem is olyan fölényesen és könnyen, mint Belo Horizontéban. A riói fináléban a Nationalelf – hosszabbításban – 1-0-ra nyert az argentinok ellen.

Először nyert európai válogatott világbajnoki címet az amerikai földrészen.

Németország–Brazília 7-1 (5-0) Világbajnoki elődöntő, 2014. július 8., Belo Horizonte, Estadio Mineirão, 58 141 néző. Jv.: Marco Rodríguez (mexikói)

Németország: Neuer – Lahm, Boateng, Hummels (Mertesacker, 46.), Höwedes – Khedira (Draxler, 76.), Schweinsteiger – Özil, Kroos, Müller – Klose (Schürrle, 58.)

Brazília: Júlio César – Maicon, David Luiz, Dante, Marcelo – Fernandinho (Paulinho, 46.), Luiz Gustavo – Bernard, Oscar, Hulk (Ramires, 46.) – Fred (Willian, 70.)

Gólszerzők: Müller (11.), Klose (23.), Kroos (24., 26.), Khedira (29.), Schürrle (69., 79.), Oscar (90.)

Nyitókép: MTI/EPA/Ballesteros