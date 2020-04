Megoldás a Forma-1-ben: két futam Silverstone-ban?

A Francia Nagydíj következik a sorban, ezt június 28-án futnák. Biztosan nem nézők előtt – gondoljunk csak a jelenlegi franciaországi állapotokra, vagy éppen arra, hogy a kerékpáros körversenyt, a Tour de France-t is elhalasztották augusztus végére, éppen a francia tömegrendezvények megtartásának egyelőre július közepéig érvényes tilalma miatt. Valószínűbb, hogy ezt a versenyt is el fogják halasztani. (A Francia Nagydíjat egyébként Franciaország dél-keleti részén, a Var megyében lévő, Marseille-hez közeli Le Castellet-ben épített, Paul Ricard-ról elnevezett pályán rendezik.)

A sorban az Osztrák Nagydíj következik, annak tervezett ideje július 5. Ha zárt kapuk mögött is, de annak megrendezésére látszik némi esély, tekintettel arra, hogy Ausztriában elindult egy enyhítési folyamat.

A következő két nagydíj a brit és a magyar lenne, Silverstone-ban és a Hungaroringen. A „száguldó cirkuszon” belüli általános vélemény, hogy a nyáron az osztrák és a brit nagydíj megrendezése látszik a legvalószínűbbnek, mi több, felvetődött annak is a gondolata, hogy amennyiben a csapatok valamelyik helyszínen felvonulnak, ott rendezzenek akár két futamot is. (A csapatok többségének a főhadiszállása az Egyesült Királyságban, Silverstone közelében van.) A brit média szerint Stuart Pringle, a silverstone-i pálya ügyvezető igazgatója úgy véli, ha valóban opció az, hogy ott (sajtóhírek szerint két egymást követő napon) két versenyt is rendezzenek, ők ezt biztosan meg tudják oldani.

Veszélybe került ugyanakkor az augusztus 30-ra tervezett Belga Nagydíj.

Miután a belga miniszterelnök, Sophie Wilmes szerdán bejelentette, hogy augusztus 31-ig minden tömegrendezvényt betiltott kormánya az országban, ez azt jelentené, hogy legfeljebb zárt kapuk mögött lehetne a futamot megrendezni, de még így is kérdéseket vet fel a csapatok beutazása, vagy a társadalmi távolságtartás betartása. A Belga Nagydíj esetében is könnyen elképzelhető a halasztás. A Benelux államok közül jelenleg Belgiumban a legrosszabb a járványhelyzet.

Nyitókép: MTI/EPA/Geoff Caddick