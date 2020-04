Szakértő: az idénytörlésnél is sokkal nagyobb lehet a tét a Forma-1-ben

Legalább július közepéig nem lehet tömegrendezvényeket tartani Franciaországban, elhalasztották a Tour de France profi országúti körversenyt és valószínűleg ez lesz a sorsa a Formula-1-es Francia Nagydíjnak is. Az autósport elitkategóriájának szereplői most már a júliusi ausztriai kezdésben bíznak, de még az is erősen kétséges Vámosi Péter, a Racingline.hu szakportál főszerkesztője, aki különleges dolgokat pedzeget az idény tervezése kapcsán.

"Érdekes a Francia Nagydíj pályájának a helyzete, mert épp ezzel kapcsolatban vetették fel többen is, hogy különböző pályavonalak használhatók rajta, így pedig több futam is megrendezhető lenne itt. Mások azt vetették fel, hogy Silverstone-ban, a Brit Nagydíj helyszínén legyen egy oda-vissza verseny, ez két futam lenne" - sorolta a szakmán belüli ötleteket a szakíró arra, hogy hogyan lehetne megmenteni az idényt a Forma-1-ben.

Szerinte elképesztő ütemben zajlik az ötletelés és a megoldáskeresés, de abban biztos, hogy a június végi Francia Nagydíjra keresztet lehet vetni, ahogy az osztrák érdekeltség,

a Red Bull is szentül meg van győződve arról, hogy a következő, júliusi nagydíjnak Ausztria már helyet tud biztosítani,

és Werner Kogler sportminiszter szerdán közölte: az osztrák kormánynak nincs ellenére, hogy nézők nélkül, zárt kapuk mögött rendezzék meg július elején a Forma-1-es Osztrák Nagydíjat a spielbergi Red Bull Ringen. A szakíró azonban kételkedik ebben, és megjegyezte, hogy ugyanaznap az osztrák televízióban elhangzott: június végéig már biztosan semmilyen tömegesemény nem lehet Ausztriában.

Ezzel együtt azonban a logisztika, a csapatok és a technika szállítása még a repülős közlekedés újraindulásával is nehézkes,

szerinte legfeljebb július eljére állhat össze egy nagydíj a kontinensen,

vagyis a Brit Nagydíj vagy a Magyar Nagydíj jöhet szóba kezdésként. Már ha lesz egyáltalán idény.

Mint az Infostart is beszámolt róla, a száguldó cirkuszt is uraló szervezet korábbi vezetője, Max Mosley, de mások is - például a volt F1-vezér Bernie Ecclestone - szorgalmazzák, hogy öntsenek tiszta vizet a pohárba, és töröljék a teljes idényt.

"A MotoGP-ben már pedzegetik ezt, hogy már csak 2021-gyel számolnak" - vont párhuzamot Vámosi Péter, aki szerint az idényelhalasztáson kívül

azt is megszülheti a helyzet, hogy nem váltanak a top sorozatok minden évben teljesen új technológiára, hanem rögzítik a kereteket, és azon belül kell évről évre a legjobb megoldásokkal előállni

- csapatnak, gyártónak, motorfejlesztőnek. "Ez pedig a nézőnek lesz jó, mert bár szinte márkakupák alakulnak így ki, de el fog dőlni, hogy tényleg a versenyzők-e a jók" - zárta gondolatait.

Nyitókép: Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője vezet Sebastian Vettel, a Ferrari német versenyzője (j) előtt a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Japán Nagydíjának rajtja után a szuzukai pályán 2019. október 13-án. MTI/EPA/Franck Robichon