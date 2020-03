Nem engedik vissza a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség élére Aján Tamást

Nem veheti vissza áprilisban a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség (IWF) irányítását Aján Tamás - írja a HVG.

A korábbi, 90 napos felfüggesztését Aján Tamás elfogadta, április 22-ig szólt volna az eltiltása, ami így június 19-ig tart.

A 81 éves magyar sportdiplomata azért kényszerült félreállni, mert a német ARD egyik műsorában súlyos vádakat fogalmaztak meg vele szemben. A közszolgálati csatornán január 5-én levetített dokumentumfilmben arról számoltak be, hogy a súlyemelésben szisztematikus doppingolás folyik az IWF tudtával. A filmbeli vádak szerint 5,5 millió dollár sorsa tisztázatlan. A vádakat a sportvezető visszautasította, majd azt nyilatkozta, hogy az ellene zajló támadások mögött egyéni érdekek állnak.

A budapesti székhelyű IWF is visszautasította a vádakat, bizonyítatlannak és minden alapot nélkülözőnek nevezve azokat.

A vizsgálat megindult, az orosz doppingügyeket is felderítő kanadai jogászprofesszor, Richard McLaren csapata dolgozik ratja most is.

Aján Tamás 44 éve tölt be vezető tisztséget a Nemzetközi Súlyemelő-szövetségben.

