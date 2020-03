Elvesztette a szaglását a koronavírusos NBA-kosaras

Az NBA-ben elsőként pozitív tesztet adó kosaras a Twitter-oldalán arról számolt be, hogy az egyik tünete a szaglás és az ízérzékelés elvesztése. Az utóbbi négy napban nem érez semmilyen szagot, és az iránt érdeklődött a játékos, hogy másnak van-e hasonló tapasztalata.

Gobert-ről korábban az a hír érkezett, hogy már sokat javult az állapota, de ezek szerint messze még a tünetmentes állapot.

Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, haven’t been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing?