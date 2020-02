NB I: Fehérvár-henger, Loki-betli, Újpest-kapaszkodás

A Mol Fehérvár FC a mesterhármast szerző ukrán Ivan Petrjak vezérletével 4-1-re legyőzte vendégét, a második félidő nagy részét emberhátrányban játszó Zalaegerszeget a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában. Jól kezdett a fehérvári gárda, amely egy sarokrúgást követő Stopira-fejessel vezetéshez jutott. A folytatásban is nagy kedvvel és lendületesen futballoztak a hazaiak, a Zalaegerszeg erejéből csak egy-egy veszélytelen ellentámadásra futotta. A félidő közepén Ivan Petrjak, a szünet előtti percekben pedig Radó András lőtt kapufát, de az eredmény nem változott. A fordulást követően emberhátrányba kerültek a vendégek, miután Szépe János a büntetőterületen belül lerántotta a gólhelyzetben kilépő Petrjakot. Nikolics Nemanja tizenegyesét Demjén Patrik kiütötte ugyan, de néhány másodperc múlva mégis növelte előnyét a Fehérvár: Petrjak éles szögből a kapus lába között lőtt a hálóba. Az ukrán támadó annyira belejött a góllövésbe, hogy pár perc alatt újabb két találatot jegyzett, így kevesebb mint negyedóra alatt klasszikus mesterhármast szerzett. A Zalaegerszeg tíz emberrel játszva is próbálkozott becsülettel és Radó András tizenegyesével szépített.

Az Újpest 1-0-ra nyert a sereghajtó Kaposvár vendégeként. A hazaiak sorozatban hetedik tétmeccsüket veszítették el, míg a fővárosiak hat nyeretlenül megvívott találkozó után győztek ismét. Nagyon hamar megszerezte a vezetést a vendég együttes, a Nwobodo buktatásáért megítélt tizenegyest az 5. percben Novothny lőtte a hazaiak kapujába, ezzel pályafutása 40. NB I-es gólját szerezte meg. A folytatásban is az Újpest irányította a játékot, Nwobodo a második lila-fehér találatot is megszerezhette volna, de ziccerben a kapu fölé lőtt. A statisztikai adatok alapján kiegyenlített volt a küzdelem az első félidőben, a hazaiak ötször, a vendégek hatszor próbálkoztak kapura lövéssel. Fordulás után a fővárosiak az eredmény őrzésére és a gyors ellentámadásokra rendezkedtek be, aztán előbb a Kaposvár jutott kapufáig, majd az Újpest veszélyeztetett két perc alatt kétszer is. A hajrában a hazaiak előtt még adódott nagy gólszerzési lehetőség, de nem tudták megakadályozni az Újpestet abban, hogy a naptári évben először tétmérkőzést nyerjen.

A Diósgyőr az utolsó tíz percben két gólt szerezve 2-2-es döntetlent játszott Kisvárdán. Lendületesen kezdte a találkozót a Kisvárda, amely Protic révén több veszélyes akciót vezetett a bal oldalon. Tíz perc után kiegyenlítetté vált a játék, amely többnyire a két tizenhatos közt folyt a sok pontatlan passz miatt. A félidő közepén aztán Brkovic nagy hibáját kihasználva Viana robogott el a jobb szélen, majd tökéletes tálalását Cukalasz értékesítette. A vendégek hátrányban sem tudtak újítani, így komolyabb helyzet nélkül telt el a szünetig hátralévő idő. A miskolciakon a pihenő sem segített, elképzelés nélkül és erőtlenül futballoztak, a Kisvárda védelmének jószerivel csak néhány beadást kellett hatástalanítania, Dombónak pedig egy-két rutinfeladatot leszámítva dolga sem volt. A hajrához közeledve aztán Melnyik lövése megduplázta a hazai előnyt, Tischler viszont három méterről sem tudta végleg eldönteni a három pont sorsát. A kimaradt ziccer alaposan megbosszulta magát, mivel a DVTK csereemberei közül előbb Molnár - csapata első komoly helyzetét értékesítve - szépített, majd Egerszegi egyenlített. Az utolsó pillanatban Tischler még egy helyzetet kihagyott, így hiába játszott a mérkőzés nagyobb részében fölényben a Kisvárda, meg kellett elégednie egy ponttal.

A Budapest Honvéd 1-1-es döntetlent játszott a vendég Puskás Akadémiával a Hidegkuti-stadionban. Jó iramban kezdődött a találkozó, amelynek tizedik percében Lanzafame harcolt ki büntetőt, az olasz támadó jobb alsóba sarokba tartó tizenegyesét azonban Hegedüs Lajos gyors vetődéssel hárította. A folytatásban kiegyenlített mezőnyjáték mellett a vendégek a kapura is veszélyt jelentettek, viszont a kispesti támadások legtöbbje a felcsútiak hatékony letámadása miatt már a félpálya környékén elhalt. A Honvéd a második félidő elején is büntetőhöz jutott, Lanzafame akkor is a jobb alsó sarkot célozta meg, de már sikerrel, mert Hegedüs reagálni sem tudott a lövésre. Azonnal támadóbb szerkezetre váltott a vendégcsapat, de hiába irányította a játékot, nem jutott el helyzetig, mert nem tudta feltörni a jól záró kispesti védelmet. A házigazdák eközben veszélyesen kontráztak, csak nem tudták gólra váltani ígéretes helyzeteiket. Ez a 88. percben bosszulta meg magát, amikor Lovric ártalmatlan helyzetben buktatta Mebrahtut, ami büntetőt ért a vendégeknek, Knezevic pedig egyenlített. A Puskás Akadémia így vendégként megőrizte tavaly augusztus 17. óta tartó veretlenségét, azóta négy győzelem mellett ötödször ért el döntetlent. A kispestiek viszont házigazdaként veretlenek továbbra is a Puskás Akadémiával szemben: négy győzelem mellett másodszor végeztek döntetlenre.

A kiesés ellen küzdő Paks fordulatos mérkőzésen 4-2-re legyőzte a vendég Debrecent. A tolnaiak két vereséget követően tudtak ismét nyerni, míg a hajdúságiak egymás után a második kudarcukat szenvedték el a bajnokságban. A gyors vendégtalálat megadta a mérkőzés alaphangját, a debreceni vezetés aktívvá tette a hazaiakat. Több kisebb helyzet után aztán a félidő derekán Kulcsár bombagóljával sikerült egyenlíteniük, majd miután lendületben maradtak, Böde félpályás szólójával a vezetést is átvették. A debrecenieknek csak a félidő hajrájára sikerült kijönniük a paksi szorításból, ekkor azonban akár egyenlíthettek is volna. A szünet után is inkább a házigazdák irányítottak, mégis a kontrákra építő Debrecen szerzett újabb gólt - Garba jó cserének bizonyult. Az utolsó húsz percben sok volt a szabálytalanság, emiatt gyakran állt a játék, de végig inkább a Paks állt közelebb a győzelemhez, s a hajrában sikerült is megszereznie harmadik, majd az utolsó pillanatokban negyedik gólját. Hazai részről végül az is belefért, hogy a 90. percben - 3-2-es állásnál - Balogh büntetőt hibázzon.

