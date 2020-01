Kézilabdafesztivál lesz a következő Európa-bajnokság

Néhány napja ért véget a férfi kézilabda Európa-bajnokság, amelyen a magyar válogatott a kilencedik helyen végzett. A következő kontinenstorna szervezése már gőzerővel zajlik, az eseménynek Magyarország és Szlovákia közösen ad otthont 2022 januárjában.

A szervezők egy olyan esemény megszervezését tűzték ki célul, amely rendhagyó módon egyesíti az arénák hangulatát, az összecsapások izgalmát, mégis sokkal többet kínál csupán kézilabda-mérkőzések sorozatánál. Egy fesztivállal készülnek, amely túlmutat a hagyományos sportrendezvényeken.

A torna során a sportrajongókon túl szeretnék azok figyelmét is megragadni, akik nyitottak az új élményekre, utazásokra, közösségi rendezvényekre, ám még nem tagjai a sportkedvelők világának. A szervezők olyan elemeket kapcsolnak az Európa-bajnoksághoz, amelyek által a résztvevők ízelítőt kapnak Magyarország és Szlovákia kultúrájából, gasztronómiájából, vendégszeretetéből és szórakozási lehetőségeiből.

„Olyan eseményt szeretnénk rendezni, ami valóságos fesztivál, és új sztenderdet állít a sportesemények rendezése világában.

A két kulcsszavunk a megfizethetőség és a hozzáférhetőség. Kiváló ár-érték arányban garantálunk prémiumminőséget. A két rendező ország, Magyarország és Szlovákia pedig könnyedén elérhető, kiváló a közlekedési struktúrájuk. Bátorítjuk is a leendő látogatóinkat, hogy ne egy helyen táborozzanak le, hanem utazzanak el több városba” - közölte Bíró Szabolcs, az EURO2022 Nonprofit Kft. ügyvezetője, a szervezőbizottság vezetője.

Hozzátette: az októberben induló jegyértékesítéssel együtt jelentjük be a zenei fellépőket is. Az első időszakban nem is jegyeket, hanem élménycsomagokat kínálnak.

Bemutatták a 2022-es Eb szlogenjét és logóját is. Előbbi a 'Watch games. See more.' (Nézz meccseket. Láss többet.) lett. Az Eb logója ez alapján készült: egy kézilabdát tartó kéz, egy szem és a rendező országok zászlóinak színvilága jelenik meg benne.

A lebonyolítás Az EHF EURO 2022 17 játéknapja alatt a szurkolók két országban, öt helyszínen Budapesten, Pozsonyban, Szegeden, Debrecenben és Kassán összesen 24 válogatottat és 65 mérkőzést nézhetnek meg.



Az első szakasz 6 darab 4 csapatos csoportjainak körmérkőzései után a csoportok első két helyezettje jut tovább a középdöntőbe. A két hatos csoportban zajló középdöntőre a válogatottak a két fővárosba, Budapestre és Pozsonyba költöznek, ahonnan a legjobb hat jut tovább – az első kettő-kettő az elődöntőbe –, és vesz részt a döntő hétvégén Budapesten január 28–31. között.



A magyar csapat Budapesten, a szlovák csapat Kassán játssza majd a csoportmérkőzéseit.

"Óriási lépést tettünk előre, 2022-re gondolva bizakodó vagyok. Idén megtapasztalták a srácok, milyen ellenszélben kézilabdázni, hiszen az északiak voltak otthon, kevéske magyar szurkoló tudott elutazni Svédországba. Legközelebb viszont nem lesz probléma az utazással,

a hazai pálya pedig nemcsak extra motivációt, hanem extra szurkolói támogatást is jelent”

- mondta Nagy László, a magyar szövetség alelnöke. Úgy fogalmazott: fontos, hogy a játékosok is részesei legyenek a készülődésnek. Szerethető és együttműködő csapatot szeretnének kialakítani 2022-re.

Nyitókép: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Andreas Hillergren