Közel volt a csoda, de lemaradt a döntőről a női pólóválogatott

A vízilabda Európa-bajnokság női tornáján az első elődöntőben meglepetés született, a címvédő holland válogatott ötméteresekkel búcsúzott az oroszokkal szemben.

A magyar válogatottat félház fogadta a Duna Arénában a spanyolok elleni csatán, de a Carpathian Brigade csoport tagjai jó hangulatot teremtettek.

Rögtön az első támadásban emberelőnybe került a magyar együttes,

de a jó járatás után Garda Krisztina lövése a blokkról mellé vágódott. A másik oldalon éppen ő kapott büntetést, ám ezúttal Gurisatti Gréta blokkolt remekül. Ebből pedig erőt meríthetett, és a következő akcióban nagy gólt lőtt, megszerezve a vezetést. Már úgy tűnt, sikerül kivédekezni a spanyol akciót, amikor Illés Annát küldték ki. Az ellenfél azonban ezzel sem tudott élni, a magyarokat a kapufa segítette ki. A következő támadásból már egyenlítettek a spanyolok – bár úgy tűnt, Kasó Orsolya kiszedte a labdát, a videózás azt mutatta, bent volt. A mieink támadásban megakadtak, nem voltak pontosak a lövések vagy a passzok, de a spanyolok nem tudták ezt kihasználni, Tarrago ötméterese a kapufáról vágódott ki. A 6. percben viszont akcióból betalált, így először vezetett a vb-második ellenfél. Szerencsére nem sokáig, Keszthelyi Rita másodpercekkel később egyenlített úgy, hogy lövése a kapufáról pattant be. Az utolsó percben a spanyolok visszavették az előnyt, ismét csak Tarrago csapta be Kasót, de 11 másodperccel a vége előtt Leimeter Dóra a szélről kilőtte a hosszú sarkot fórban (3-3).

A második negyed két Kasó védéssel indult, majd Illés Anna okos gólja újra a mieinket juttatta vezetéshez. Mindkét csapat kihagyott egy-egy fórt,

majd a spanyoloktól Anna Espar használta ki, hogy Kasó kimozdult, ezzel ismét egyenlő volt az állás. Egy perccel később újra Espar villant, ezúttal a jobb felsőt lőtte ki. A magyarok fórból nem tudnak egyenlíteni, a spanyol blokkok a helyén vannak, míg a másik oldalon a felső léc segíti ki Kasót (4-5).

A szünet után emberelőnybe került Bíró Attila csapata, és Leimeter a szélről higgadtan belőtte az egyenlítő találatot. A vezetés is közel volt, de Keszthelyi lökete a felső lécről jött ki. A spanyolok nem hibáztak, Ortiz a felső sarokba lőtt, majd Bach Pascual közeli húzását videózás után adták meg, néhány centin múlott. A kétgólos hátrány nem állt fent sokáig, Vályi Vanda fórból a léc alá lőtt. A védekezés nagyon feljavult, a spanyolok több mint négy percig nem tudtak betalálni, és a végül a negyed utolsó percében sikerült egyenlíteni: ismét Vályi célzott jól (7-7).

Az utolsó negyedben a spanyolok vezethették az első akciót, és emberelőnyben Forca Ariza ejtésével ismét vezettek. A mieink is fórba kerültek, de a spanyolok blokkolták a lövést. A következő akcióban sem jártunk szerencsével, Szilágyi Dorottya próbálkozása nem jut át a gólvonalon. A spanyoloknak viszont minden bejött ebben az időszakban: előbb Ortiz lövése pattant a bal sarokba, majd Tarrago vágta a léc alá. A mieink próbálták siettetni a támadásokat, de az ellenfél keményen védekezett. Maica Garcia is betalált, Kasó kezéről pattant be a labda, így néggyel mentek a spanyolok. Bíró Attila kapust is cserélt, Gangl Edina állt be.

Keszhelyi, majd Leimeter szép és fontos gólja hozta vissza a reményeket az utolsó két percre.

A kapufa is velünk volt, Ortiz lökete lejött. A visszaúszásnál az egyik spanyol szabálytalankodott, Bíró Attila pedig időt is kért. A fór majdnem lejárt, de Keszthelyi óriási góljával minimálisra csökkent a hátrány. Az utolsó spanyol akciót is sikerült kivédekezni, a magyar támadással pedig Gangl is felúszott. Körbe is járt a labda, a lövést pedig Keszthelyi vállalta el 3 másodperccel a vége előtt, de Ester a bal alsóból kiszedte a labdát (10-11).

A válogatott így a nagy feltámadás ellenére lemaradt a döntőről. A szombati bronzmeccsen Hollandia lesz az ellenfél. Eldőlt az is, hogy az oroszok kijutnak az olimpiára, mivel döntős riválisuknak, a spanyoloknak már van kvótájuk.

Nyitókép: Kasó Orsolya (b) kapus és a spanyol Paula Leitón (j) a budapesti vízilabda Európa-bajnokság elődöntőjében játszott Magyarország - Spanyolország mérkőzésen a Duna Arénában. MTI/Szigetváry Zsolt