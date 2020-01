Tízmilliókért adja el gyerekkori álmát Fucsovics Márton

„Eladó a Porschém, ha valakit érdekel, írjon!” – hirdette meg sportautóját Instagram-oldalán Fucsovics Márton, nem sokkal azután, hogy az 1,465 millió dolláros összdíjazású dohai keménypályás tenisztornán főtáblára jutott. A 27 éves nyíregyházi sportoló évekkel ezelőtt kapott lehetőséget egy Porsche tesztvezetésére, amely után úgy nyilatkozott: gyermekkori álma egy modellt venni a német márkából.

2018 júliusában vett is egy 365 lóerős 718 Cayman GTS-t, amelynek 290 kilométer/óra a végsebessége.

Új ára ekkor 26 milliónál kezdődött, de extra felszereltségekkel meghaladta a 30 milliót forintot is. Ezt árulja most Fucsovics, és bár azt nem tudni, mennyiért, a hasonló modelleket még most is 24–25 millió körül hirdetik az interneten. A teniszező vélhetően kihasználatlanság miatt válik meg gyerekkori álmától, mert korábban elmondta, a rendszeres utaz­gatás miatt felesleges itthon autót tartania – írja a Bors.

Nyitókép: Facebook/Csorgo Balazs