A zöld-fehérek mestere elárulta a győzelmük kulcsát

Varga Zsolt szerint

teljesen kétesélyesnek számított a vasárnap esti döntő,

főként azt látva, hogy az OSC idei menetelése mennyire eredményes volt, és hogy milyen sok gólt tudtak lőni - sokszor tíz gól fölött - minden ellenfelüknek. Egyben azt tartja a mérkőzés kulcsának is, hogy 7 gólon tudták tartani őket a Komjádi uszodában rendezett összecsapáson.

A Ferencváros vezetőedzője ahogyan már korábban, most is a védekezéssel volt a legelégedettebb. Mivel nem mehet mindig annyira jól a támadás, hogy 14 gólt lőjenek egy mérkőzésen, így a nagyon nehéz ellenfelek ellen a kulcs az, ha nem engedik őket sok gólt lőni. Még akkor is, ha ezáltal akadozik a támadás, ahogyan a vasárnapi mérkőzésen is meg-megesett. Mint fogalmazott, nem voltak annyira hatékonyak a támadásban, sok helyzet és 5 méteres kimaradt, de végül még így is meg tudták fordítani a mérkőzést, aminek az alapja az volt, hogy kevés gólt kaptak – ismételte meg.

Varga Zsolt egyetértett abban, hogy az elmúlt hetek Bajnokok Ligája-mérkőzései jó felkészülési alapot jelentettek a számukra is. Ugyanakkor az előző héten nem tudtak kizárólag az OSC-re koncentrálni, hiszen a szombati elődöntőben a szintén kiváló Szolnokot is le kellett még győzniük. Azt követően következhetett, hogy specifikusan az OSC-re fókuszáljanak, amire persze nagyon kevés idő volt – tette hozzá.

A Fradi vezetőedzője a vasárnapi döntőt egy nagyon jó, kiélezett mérkőzésként értékelte, amely során

megvolt az esélye a győzelemre az OSC-nek is, főleg az elején,

miután vezettek is 5–2-re. Ezt követően kellett a zöld–fehéreknek lépésről lépésre, nagy nehézségek árán, visszajönniük a mérkőzésbe – idézte föl a történteket Varga Zsolt, aki nagyon örül, hogy végül meg tudták fordítani az eredményt, ami „tényleg nagyon nehéz volt.”

