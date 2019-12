Végtelen mennyiségű foci és mindenféle halmazállapotú víz - sport a tévében

M4 Sport

8.30: Rövidpályás gyorskorcsolya, vk, Sanghaj

10.30: Úszás, rövidpályás Eb, Glasgow, előfutamok

15.45: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Puskás Akadémia

18.00: Úszás, rövidpályás Eb, Glasgow, döntők

Duna World

14.30: Vízilabda, Magyar Kupa, női és férfi döntő

Sport 1

3.00: Küzdősport, UFC, Alistair Overeem-Jairzinho Rozenstruik, Washington D.C.

13.30: Kézilabda, német bajnokság, Hannover-Füchse Berlin

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Union Berlin-1. FC Köln

17.45: Labdarúgás, német bajnokság, Werder Bremen-Paderborn

21.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Brooklyn Nets-Denver Nuggets

Sport 2

3.00: Ökölvívás, profi gála, Jermall Charlo-Dennis Hogan, New York

14.30: Labdarúgás, török bajnokság, Antalyaspor-Trabzonspor

17.00: Labdarúgás, török bajnokság, Kasimpasa-Besiktas

19.00: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, New Orleans Saints-San Francisco 49ers

22.30: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, New England Patriots-Kansas City Chiefs

Eurosport 1

9.05 és 13.00: Északi összetett, vk, Lillehammer

10.15 és 11.30: Sífutás, vk, női és férfi váltó, Lillehammer

13.55 és 15.20: Síugrás, vk, Nyizsnyij Tagil

17.15 és 20.30: Alpesi sí, vk, férfi óriás-műlesiklás, Beaver Creek

18.55: Alpesi sí, vk, női szuperóriás-műlesiklás, Lake Louise

Eurosport 2

14.00 és 19.45: Sznúker, Egyesült Királyság bajnoksága, döntő

Digisport 1

12.25: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-Genoa

14.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Leicester

17.55: Labdarúgás, olasz bajnokság, Sampdoria-Parma

20.40: Labdarúgás, olasz bajnokság, Bologna-AC Milan

Digisport 2

14.55: Labdarúgás, olasz bajnokság, Torino-Fiorentina

17:15: Jégkorong, osztrák bajnokság, Fehérvár AV19-Moser Medical Graz99ers

20:55: Labdarúgás, francia bajnokság, Marseille-Bordeaux

Digisport 3

14.55: Labdarúgás, francia bajnokság, Reims-St. Étienne

17.00: Labdarúgás, francia bajnokság, Nantes-Dijon

Spíler1 TV

17.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Wolverhampton

Spíler2 TV

11.45: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Eibar-Getafe

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Betis-Athletic Bilbao

15.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valladolid-Real Sociedad

18.00: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Leganés-Celta Vigo

20.30: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Sevilla

