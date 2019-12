Világcsúcsot futottak 10 kilométeren

A szervezők közlése szerint a 23 éves atlétát három iramfutó segítette vasárnap és 500 méterenként az idejéről is tájékoztatták.

Az eddigi csúcsot a kenyai Leonard Komon tartotta 26:44-gyel 2010 óta. Cheptegei idén mezeifutó-világbajnok lett, 5000 méteren győzött a Gyémánt Liga-döntőben, majd 10 000 méteren vb-aranyat nyert Dohában.

“World cross champion, 10,000m world champion and now the world record. What a year it has been."



"I can’t believe it! I knew Valencia was going to be a really fast course. So to get to achieve what we came here for is something really special.”



