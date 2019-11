A jövőjéről beszélt Nikolics Nemanja

A csatárt december 31-ig köti szerződés a Chicago Fire csapatához, mivel azonban a gárda már nem érdekelt az észak-amerikai liga idei kiírásában, s a futballista nem hosszabbítja meg megállapodását, hazaköltözött családjával.

"Nagyon szép időszakot töltöttem el az Egyesült Államokban, de a családommal közösen úgy döntöttem, életünknek ezt a fejezetét lezárjuk. Fantasztikus volt Amerikában élni, de azért honvágyunk is volt, így jó újra itthon lenni" – árulta el a Blikknek a 31 éves Nikolics, aki még nem tudja, Magyarországon vagy külföldön folytatja-e pályafutását. – Jelenleg még semmi biztosat nem tudok kijelenteni a jövőmmel kapcsolatban, de továbbra is motivált vagyok. Bárhol is folytatom, a legjobb tudásom szerint fogok teljesíteni".

Igyekszik feltöltődni az elkövetkező hetekben, de a pihenés mellett a tréningekre is komoly hangsúlyt fektet, egyéni edzésterv alapján készül. Nikolics eddig minden élvonalbeli klubjával szerzett gólkirályi címet, legutóbb a Chicago Fire-rel 2017-ben.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd