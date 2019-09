Virth Balázs: Kapás Boglárka inkább rajta maradna a gázpedálon

Lassan négy éve dolgozik együtt konflikusmentesen Kapás Boglárka és a friss világbajnok úszó edzője, Virth Balázs. A hétköznapok kommunikációjáról, együttműködéséről, munkájáról vallottak az InfoRádió Aréna című műsorában.

"Nem panaszkodós típus, én szoktam kérni, hogy panaszkodjon, de nem szokott. Nyilván mindent meg tudunk beszélni, de inkább én vagyok az, aki azt mondja, hogy most vegyünk vissza, Bogi rajta maradna a gázpedálon" - dicsérte tanítványát Virth Balázs, az Újpest edzője.

Ha úgy érzi, betegség közeledik vagy nincs teljesen jól, szól azért - reagált egyből az úszó. "Sokszor úgy vagyok vele, hogy

ki fogom bírni, ha picit fáj valamim,

de ha érzem, hogy ebből hőemelkedés is lesz, akkor szólok, ezzel nem szoktam játszani" - tette hozzá. A hét minden napján, bármelyik órában felhívhatják egymást, erősítették meg mind a ketten, hozzátéve, konfliktusmentes az együttműködésük.

Kapás Boglárka ugyanakkor azt is elmondta, ez nem teljesen természetes, hiszen neki is voltak azért konfliktusai korábbi edző-tanítvány viszonyban, és a medencék világában is gyakran tapasztalni ilyet.

"Vannak viták, ami normális is, nem az a tökéletes, amikor nincsenek konfliktusok"

- írta le általánosságban.

Arról, hogy egy versenyző mondhat-e ellent az edzőjének, Virth Balázs úgy vélekedik, "egy bizonyos életkorban már lehetnek észrevételei. Konkrét ellentmondás is nyilván előfordul, de ez a versenyző habitusának függvénye.

Alapvetően egy huszonéves versenyzőnek meg kell hallgatni a véleményét. Túl ezen a női megérzésekre is hallgatok, például betegség esetén abszolút".

Az edző szemléletét is megváltoztatta az, hogy Kapás Boglárkával dolgozik - ismert, előtte a Gyurta Dánielt és Gergelyt edző team tagja volt Kovácshegyi Ferenccel és Széles Sándorral.

"Más csapatban dolgozni, más fiúkkal dolgozni, és azt mondom, nem is a rendszer változik, hanem a módszer. Nehéz összehasonlítani" - nyilatkozott Virth Balázs.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás