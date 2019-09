Szingapúri Nagydíj - fotók és műholdképek mutatják a légszennyezés mértékét

A hőség és a páratartalom miatt amúgy is megterhelő éjszakai verseny helyszínén most még az indonéziai erdőtüzek miatti légszennyezettség is gondot okoz. A várost füst lengi be, a lakókat arra kérték, hogy minél kevesebb megterhelő fizikai munkát végezzenek a szabad levegőn.

Az F1-es vezetők korábban vésztervet is készítettek arra az esetre, ha nem lehetne megrendezni a futamot, most viszont már gőzerővel pakolnak és gyakorolnak a csapatok a helyszínen.

A Ferrari csapatának tagja kerékcserét gyakorol a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Szingapúri Nagydíjának helyszínén szeptember 19-én.(MTI/EPA/Diego Azubel)

A füst a szeptember 18-án Szingapúrban készült képeken is jól kivehető. A gyalogosok egy része arcmaszkot visel a légszennyezés elleni védekezésül.

Az Indonéziában tomboló erdőtüzek füstje miatt védőmaszkot visel egy nő Szingapúr belvárosában. Az Indonézia több tartományban hetek óta erdőtüzek pusztítanak, amelyek füstje komoly légszennyezettséget okoz. MTI/EPA/Wallace Woon

Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA Földi Obszervatóriuma szeptember 15-én készített műholdfelvételeket tett közzé, amelyeken jól látszik, hogy mekkora füst borítja az indonéziai Borneó szigetének déli olajpálma-ültetvényeit. A borneói Kalimantan tartományban szeptember-októberben rendszerint felperzselik a művelés alá vont földterületeket. Kalimantanban és Szumátrán hetek óta erdőtüzek pusztítanak, amelyek füstje súlyos légszennyezettséget okoz a közeli Szingapúrban, Malajziában és Thaiföldön is.

A Borneó szigetének déli olajpálma-ültetvényein égő tüzek és a messzire szálló füst (MTI/EPA/NASA)

Nyitókép: MTI/EPA/NASA