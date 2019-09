A hőség és a páratartalom miatt amúgy is megterhelő éjszakai verseny helyszínén most még az indonéziai erdőtüzek miatti légszennyezettség is gondot okoz - írta a BBC. A várost füst lengi be, a lakókat arra kérték, hogy minél kevesebb megterhelő fizikai munkát végezzenek a szabad levegőn.

A helyzet miatt aggódnak az F1 vezetői is. A BBC-nek egy meg nem nevezett Forma-1-es szóvivő azt mondta, próbálnak a versenyzésre alkalmas körülményeket teremteni, de hogy ez a jelenlegi helyzetben mit jelent, nem részletezte. A készenléti tervről sem tudni egyelőre semmi bizonyosat.

Szakértők szerint a levegő minősége "nagyon változékony", vagyis nagyon nehéz megjósolni, milyen lesz a verseny pénteki kezdetére. Remélik, hogy addig javul a helyzet.

A bajnokságot a brit Lewis Hamilton vezeti 63 ponttal. A szezonból még hét verseny van hátra.

