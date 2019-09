Elhunyt Kadler Gusztáv, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség alelnöke

Kadler Gusztáv gyermekként először kézilabdázott, majd kajakozni kezdett Győrött, és öt magyar bajnoki címe mellett 1979-ben kijutott a felnőtt világbajnokságra, amelyen Svidró Józseffel, Kosztyán Józseffel és Sztanity Zoltánnal négyesben az ötödik helyet szerezte meg ezer méteren.

Az elmúlt három évtizedben sportvezetőként vált a kajak-kenu élet megkerülhetetlen szereplőjévé.

1990-ben, amikor a győri kajak-kenu szakosztály a megszűnés szélére sodródott, ő állt a csoport élére, és lépésről lépésre juttatta előre az egyesületet. Mint arról a győri szakosztály hivatalos honlapján ír, igyekezett olyan hagulatot teremteni, amelyben a versenyzők jól érzik magukat, inspirálják egymást a jobb eredmények elérése érdekében, és közben olyan oktató-nevelő munka legyen a háttérben, amely láthatatlanul beléjük neveli a sportágra jellemző szellemiséget.

1995-ben választották meg először a Magyar Kajak-Kenu Szövetség alelnökének, így ekkortól már nem csak a saját versenyzőit, hanem a magyar válogatottat is koordinálta, számos világversenyen vezette csapatát sikerre. Négy olimpián is Kadler Gusztáv volt a kajak-kenu delegáció csapatvezetője: Sydneyből, Athénból, Pekingből és Londonból összesen 12 aranyérmet hoztak a versenyzők. Általános alelnökként, illetve a regionális fejlesztésekért felelős alelnökként fontos szereplője volt annak a szövetség fejlődésének is.

Eközben Győrbe hozott a maratonszakágban három világ- és egy Európa-bajnokságot - a mai napig ezeket tekintik etalonnak tekinti a nemzetközi szövetség.

Klubja versenyzői pedig minden szinten halmozták az érmeket, így a győri szakosztály az elmúlt 30 évben az egyik legeredményesebb hazai műhellyé vált. Jelenleg is az egyesület sportolója más válogatott versenyzők mellett Kammerer Zoltán, Fazekas-Zur Krisztina, Csay Renáta, Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső és Kopasz Bálint is, míg a londoni olimpia után Douchev-Janics Natasa is világ- és Európa-bajnoki címet szerzett a Győr színeiben.

Kadler Gusztáv Győr díszpolgára, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, tavaly a kajak-kenu sport érdekében végzett több évtizedes munkájáért, Áder János köztársasági elnök előterjesztése alapján a magyar államalapítás évfordulója alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapta.

Az idei szegedi világbajnokságon a magyar válogatott csapatvezetői feladatait is ő látta volna el, de súlyos betegsége miatt már nem lehetett jelen. Kadler Gusztáv 64 éves volt.

