A románok nem tudták, mit jelent Trianon

Egy öttagú testület előtt ismertethette a Budapest Honvéd FC vezetősége az Universitatea Craiova elleni, botrányba fulladt Európa-liga-selejtezővel kapcsolatos álláspontját. A 11-esekkel elveszített találkozó után a magyar klub óvást nyújtott be, de elutasította az UEFA, ezért személyes meghallgatást kért.

Csaknem másfél órás meghallgatás két részből állt. Készítettek egy videót a meccsen történtekről, először ezt a vetítették le a bizottság tagjainak, valamint a Craiovát képviselő ügyvédnek, majd megfogalmazták a jogi kifogásaikat - mondta a honvedfc.hu-nak Mendelényi Gábor tulajdonos. A Craiova ügyvédje nem értette, miért reklamálnak a "Trianon" felirat miatt, mivel szerinte a játékosok azt sem tudják, hogy ez mit jelent...

"Azt láttam, hogy a szimpátiát kivívtuk és ezzel a magyar futballt is pozícionáltuk nemzetközi szinten. Ez viszont egy jogi folyamat, ami az UEFA szabályrendszere mentén zajlik, s ez a szabályrendszer, meglátásunk szerint, nem ad lehetőséget arra, hogy igazunk legyen" - mondta, s hozzátette, az UEFA jelezte, értelmetlenné vált az eljárás, hiszen a Craiova is kiesett azóta az Európa-ligából. Ezért úgy érezte, előre elküldték az „ítéletet“. Most egyelőre várnak a döntésre, mégha az valószínűleg formalitás is.

"Nem volt hiábavaló, hogy beleálltunk ebbe a reménytelennek látszó küzdelembe. Biztosak vagyunk abban, hogy hozzájárultunk ahhoz, hogy a jövőben az UEFA még komolyabban vegye a szélsőséges, nemzetgyalázó megnyilvánulásokat" - mondta a tulajdonos.

Az UEFA etikai bizottsága a Honvédot korábban 30 250 euró pénzbüntetéssel és szektorbezárással, míg a Craiovát 60 ezer euróra, valamint három zárt kapus mérkőzésre büntette a romániai El-selejtezőn történtek miatt.

Nyitókép: MTI/EPA/Bogdan Danescu