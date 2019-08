Botrány a Honvéd meccsén, kilőtték a bírót, leállt a játék

A 119. percben egy bal oldali szöglet után Berla Attila fogta meg a labdát és szabálytalankodtak is ellene. Ezután elszabadultak az indulatok, több játékos is egymásnak esett, lökdösődtek, az UEFA ellenőrei is megjelentek a pálya szélén.

Hanggránátot dobtak a pályára, amely épp a játékosokat békítő bíró mellett robbant fel. Az északír Arnold Hunter a füléhez kapott és összerogyott, a pályán ápolták, ahova a mentő is felment, de végül sem játékost, sem a bírót nem kellett levinnie.

A játék sokáig állt, Batik Bence és Carlos Fontes sárga lapot kapott. A Honvéd végül tizenegyesekkel 3-1-re kikapott.

Az M4 Sport videóján látszik, mi történt.

Nyitókép: Facebook/M4 Sport