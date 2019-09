Messit egyetlen dolog motiválja

„Őszintén megmondom, örültem volna, ha Neymar visszatér a Barcelonához, S nem tudom, hogy a Barcelona valóban mindent megtett-e ennek érdekében. Ugyanakkor az is világos, hogy a PSG-vel nem könnyű” – mondta a sérülése miatt a hét végén a Valencia ellen biztosan kimaradó csatár, aki jelezte, csak akkor tér vissza, ha 100 százalékos állapotban lesz, így

elképzelhetőnek tartotta, hogy a Bajnokok Ligája nyitányán sem lesz ott a Borussia Dortmund ellen.

„Ami a futballtudást illeti, Neymar a világ egyik legjobbja. Érkezése a klubnak is jól jött volna, például a támogatók tekintetében. Mindazonáltal nem vagyok csalódott amiatt, hogy nem jött létre az üzlet. Így is látványos játékra képes, erős keretünk van, amely képes bármit megnyerni” – tette hozzá. Finoman azt is jelezte, hogy a klub nem tett meg mindent a brazil csatár megszerzésért, bár mint mondta, nincs minden információ birtokában.

Azt viszont tagadta, hogy beleszólna a keret vagy a csapat összeállításába. "Már hozzászoktam, hogy ezt mondják, de erről nyilvánvalóan nincs szó,

nem irányítom a dolgokat a klubnál, én csak egy játékos vagyok a sok közül"

- mondta Messi.

A Neymar-üggyel kapcsolatos friss hír, hogy a Paris Saint-Germain állítólag a következő, januári átigazolási időszakban szeretne túladni a brazilon. Csak a leglényegesebbet nem közölte a klub a nyilvánossággal: mennyiért.

Messi beszélt arról is, hogy miután a napokban megjelent, hogy bármelyik idény végén ingyen eligazolhat a szerződése alapján, azt mondta, Barcelona az otthona, nem akar távozni. Igaz, hozzátette: „Nekem a pénz vagy a szerződés nem jelent semmit. A legfontosabb dolog, ami engem motivál, hogy nyerő csapat tagja legyek."

Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Alejandro Garcia