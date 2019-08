Babos Tímea nyolcadszor főtáblás New Yorkban

A világranglista 112. helyén álló játékos előbb a japán Nara Kurumit, majd a spanyol Lara Arruabarrena Vecinót, végül pénteken az amerikai Varvara Lepchenkót győzte le.

Az első szettben 1:1 után Babos elveszítette a szervajátékát, de ezt követően rögtön vissza is nyerte, majd a rövidítésben jobbnak bizonyult ellenfelénél, így 69 perc alatt játszmaelőnybe került. Az 55 perces második felvonásban az üzbegisztáni születésű, ukrán származású Lepchenko kétszer, Babos viszont háromszor nyerte el riválisa adogatójátékát, és a magyar teniszező a második meccslabdájának értékesítésével biztosította, hogy nyolcadik alkalommal is főtáblás lesz a New York-i Grand Slam-tornán.

Babosnak háromszor volt kettős hibája a mérkőzésen, viszont hét ászt szervált. A két játékos ötödször találkozott egymással, és mind az ötször a magyar teniszező győzött.

"Nagyon nehéz mérkőzés volt, és izgultam is. Most más volt a helyzet, mint a második fordulóban: én voltam az, aki korábban nem kapott ki az aktuális ellenfelétől" - nyilatkozta saját honlapján Babos.

A jelenlegi legjobb magyar női teniszező úgy fogalmazott, ellenfele némileg meglepte, mert taktikát változtatott a korábbi meccseikhez képest, de nagyon örül, hogy valahogy "kigyűrte, kiküzdötte" a győzelmet.

Eredmény, selejtező, 3. forduló: Babos Tímea (19.)-Varvara Lepchenko (amerikai, 11.) 7:6 (7-5), 6:4

Babos ellenfele a főtábla első fordulójában a 28. helyen kiemelt spanyol Carla Suárez Navarro lesz, aki pályafutása legjobbjaként 2016 februárjában hatodik volt a világranglistán. Eddig két WTA- és hat ITF-versenyt nyert, az US Openen 2013-ban és 2018-ban negyeddöntős volt.

A két játékos eddig négyszer találkozott, és mind a négyszer Suárez Navarro nyert.

Stollár Fanny hétfőn, Bondár Anna pedig kedden búcsúzott a selejtezőben a US Openen, amelynek főtábláján magyarként egyedül Fucsovics Márton indul alanyi jogon.

