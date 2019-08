Borítékolható a Bayern győzelme a nyitómeccsen? Kezdődik a Bundesliga 57. idénye

A múlt, a hagyományok alapján szinte biztosan Bayern München-győzelemmel kezdődik ma este a Bundesliga 57. idénye. A német klubfutball elitjében tizennyolcadik alkalommal rendeznek úgynevezett nyitó bajnokit, ezeken rendszerint a címvédő lép pályára. A Bayern még soha nem kapott ki ezeken a meccseken.

A bajorok 2008 óta mindig nyertek, ha ők játszották a nyitómérkőzést, az utóbbi kilenc évből hétszer.

Tavaly edzőjük, Niko Kovać, aki korábban játszott is a klub színeiben, a Hoffenheim elleni 3-1-gyel mutatkozott be Bayern-vezetőedzőként a Bundesligában. (Korábbi klubja az Eintracht Frankfurt volt.) Bár a 2018–2019-es idényben akadtak nehéz hetei-hónapjai a csapat élén, végül duplázással, bajnokként és kupagyőztesként zárt. A mostani idény előtt már az a téma, hogy képes lesz-e Felix Magath nyomdokaiba lépni, aki a Bayernnél töltött első két idényében kétszer is duplázott.

Az esély nyilvánvalóan megvan rá, nem érdemes abból kiindulni, hogy a csapat elveszítette legnagyobb riválisa, a Borussia Dortmund ellen a két héttel ezelőtti Szuperkupa-döntőt. Változott a keret, Mats Hummels visszament Dortmundba, nincs már kölcsönszerződése lejártával James Rodriguez sem, s elköszönt a két nagyszerű veterán, Arjen Robben és Franck Ribéry is. Ellenben vett a klub két francia világbajnok szélsőhátvédet (Benjamin Pavard és Lucas Hernández), közülük Hernandez vételára, a 80 millió euró óriási rekordot jelentett a Bundesligában. Erősödött még a keret a horvát Ivan Perisić kölcsönvételével. Niko Kovać szeretné még megszerezni a Juventustól Mario Mandžukićot is, aki 2012 és 2014 között játszott már Münchenben.

A Borussia Dortmund ugyancsak klubrekordot jelentő összegért, 30,5 millió euróért vitte vissza korábbi játékosát, Mats Hummelst a bayerntől, a nyolc valaha volt legmagasabvb összegű dortmundi igazolásból négy a mostani nyárhoz kapcsolódik, Hummelsen kívül Thorgen Hazard (a híres belga futballista-család másodszülött fiúgyermeke, Eden öccse és az Újpesten is szerepelt Kylian bátyja), Nico Schulz és Julian Brandt is sik pénzbe került. Húszmillió euró fölötti vétel még az előző idényben kölcsönben szereplő Paco Alcácer is.

A két magyar játékost, Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leizig új edzővel, Julian Nagelmann-nal vág neki a szezonnak.

A mindössze 32 éves trénernek fiatal kerete van. Csupán Stefan Ilsanker múlt már el 30 éves, az 1990 májusában született Gulácsi Péter a második legidősebb.

Nagelsmann eddig a Hoffenheim, így Szalai Ádám edzője volt. A magyar válogatott középcsatára a tizenegyedik idényét kezdi meg a német első osztályban, aligha kell hangsúlyozni, hogy ez mekkora bravúr. Ám nem rekord: Dárdai Pál hajdanán tizenhárom idényt töltött játékosként a Herthával az élvonalban. Játékosként, tegyük hozzá, mert a ma esti, a Bayern München elleni lesz

az első olyan bajnoki idénynyitó 2014 óta a berlini klub életében (a mérkőzést a Sport 1 közvetíti), amelyen nem Dárdai dirigál a kispadon.

A Freiburg keretének tagja Sallai Roland, aki a második idényét töltio a klubjában, eddig, súlyos sérülése miatt, csupán tíz bajnokin tudott játszani.

Az 1990-es egységesítés óta először lesz két berlini csapat a Bundesliga 1-ben, a Hertha mellé felkerült az 1. Union Berlin. A hajdani NDK területéről immár két csapat játszik a legmagasabb osztályban: az Union és az RB Leipzig. A két berlini a legkeletibb, a Freiburg a legdélibb, a Werdere Bremen a legészakibb, a Mönchengladbach a legnyugatibb csapat a mezőnyben.

A mezőny fele külföldi edzővel vág neki az idénynek,

de azt azért érdemes hozzátenni, hogy a két horvát, Niko Kovać és Ante Čović egyaránt berlini születésű. A Schalkét irányító David Wagner a Rajna-vidéken született, német az édesanyja, édesapja amerikai katona volt. A maradék hétből öt svájci (3) és osztrák (2).

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan