Polgár Judit lobbantja fel a Maccabi Európa Játékok lángját

"Megtisztelő a felkérés, hogy meggyújthatom az év egyik legjelentősebb magyarországi sport- és kulturális eseménye, a zsidó sportolók nemzetközi találkozója, a Maccabi Európa Játékok lángját. A július 29. és augusztus 7. között zajló rendezvény közel áll a szívemhez. Egyrészt mert a Budapestre érkező több mint kétezer sportoló megismerheti ezt a csodálatos várost, ami minden bizonnyal még emlékezetesebbé teszi majd számukra a versenyeket, másrészt azért, mert a Maccabi Játékoknak korábban már több alkalommal is részese voltam. Bécsben az Európai Játékokon vettem részt, ahol szimultán partikat adtam; 2009-ben az Izraelben rendezett 18. Világjátékokon - amelyet a világ harmadik legnagyobb sporteseményének tartanak a nyári olimpia és a labdarúgó világbajnokság után - pedig átvehettem Simón Peresz izraeli elnöktől a Most Outstanding Female Athlete (A legkiválóbb női sportoló) kitüntetést" - írja Polgár Judit a közösségi oldalán, és úgy fogalmaz, hogy a Maccabi Játékok különlegessége, hogy a részvétel is, nem csupán az eredmény a fontos. A rendezvény valódi célja nem az egyéni diadal, hanem a kultúrák találkozása, amely nyitottságra és elfogadásra tanít minden korosztályt.

"A játékokon a múlt, a jelen és a jövő egyaránt képviseli magát. Talán nincs még egy olyan sportesemény a világon, amely a generációk tekintetében is ennyire sokszínű lenne. Itt egyszerre áll rajthoz idős és fiatal, hogy a megmérettetésben összekapcsolódva átadja egymásnak az elfogadás, a tisztelet és a szeretet üzenetét" - fogalmazott Polgár Judit.

A 15. Maccabi Európa Játékokat július 29. és augusztus 7. között rendezi Magyarország, budapesti központtal. Ez lesz az idei esztendő legnagyobb szabású hazai multisport eseménye, amelyre 40 országból 2500 versenyző érkezik. A résztvevők összesen 21 sportágban mérik össze erejüket.

Nyitókép: Facebook