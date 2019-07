Kezdődik a nagy csobbanás - magyar reményekkel

A nyitónapon csak szinkronúszásban és műugrásban rendeznek selejtezőket, utóbbiban ezúttal nem lesznek érdekeltek a magyarok, előbbiben viszont a Gács Boglárka, Dávid Janka páros a technikai verseny kvalifikációjában ugrik vízbe.

A duó mellett a csapat minden számban, a technikai és a szabadprogramban, valamint a világbajnokságok történetében most debütáló - rövid, látványos, akrobatikus elemeket tartalmazó - úgynevezett highlight kűrben is medencébe ugrik. A rendkívül nehéz kvalifikációs rendszer miatt a kvótaszerzés nem elvárható a magyaroktól a világbajnokságon, ugyanakkor ez a viadal rendkívül fontos állomás az ötkarikás felkészülés, a jövő évi versenyek szempontjából.

A világbajnokság első felében a nyíltvízi úszóktól lehet kiemelkedő eredményre számítani, közülük is elsősorban Rasovszky Kristóftól, aki mind a négy versenyszámban, 5, 10 és 25 kilométeren, valamint a csapatversenyben is szerepel majd. Mindjárt a második versenynapon a legrövidebb távon érdekelt lesz, ráadásul a szám Európa-bajnokaként az esélyesek közé tartozik. Ebben a sportágban még várat magára az első magyar világbajnoki arany: 1994-ben Rómában Kovács Rita 25 kilométeren ezüstöt szerzett, 2015-ben Kazanyban Olasz Anna is ezen a távon állhatott fel a dobogó második fokára, míg Gercsák Csaba 2011-ben Sanghajban lett harmadik ugyancsak a leghosszabb távú versenyszámban.

Nyíltvízi úszásban az olimpián csak 10 kilométeren rendeznek versenyt, a legtöbb kvótát most Kvangdzsuban osztják ki: mindkét nemnél az első tíz helyezett közvetlenül biztosítja helyét az ötkarikás mezőnyben.

A férfiaknál Rasovszky mellett Székelyi Dániel indul majd ebben a számban, a nőknél pedig ott lesz ezúttal is a mezőnyben Olasz Anna, aki Kazanyban az olimpiai számban Risztov Éva mögött 11. lett - később ugyanakkor szabadkártyát kapott a riói játékokra -, majd a 25 kilométeren szerzett ezüstjével vigasztalódott. Rohács Réka ugyancsak tagja a 10 kilométeres verseny mezőnyének.

A vízilabdázók számára a csoportkörben az első hely megszerzése a cél, mert az közvetlenül negyeddöntős folytatást ér, ezáltal hosszabb pihenőt jelent.

A férfiaknál Märcz Tamás együttesének ehhez várhatóan az Európa-bajnoki ezüstérmes spanyolokat kell legyőznie, mivel Új-Zéland, valamint a Dél-afrikai Köztársaság csapata a papírforma alapján nem okozhat gondot. A legutóbbi, hazai rendezésű világbajnokságon ezüstéremmel bemutatkozó szakember a felkészülés során bővebb kerettel dolgozott, és szinte a teljes mostani csapat kihagyta a világliga belgrádi szuperdöntőjét, azaz a gárda hosszú ideig tudott készülni a világbajnokságra.

A nőknél már jóval nehezebb dolguk lesz a magyaroknak, ugyanis a házigazda dél-koreaiak mellett Kanadával és Oroszországgal találkoznak. A tengerentúliak két éve a margitszigeti negyeddöntőben legyőzték Bíró Attila együttesét, ugyanakkor a közelmúltban a Duna Arénában rendezett világliga szuperdöntőben a magyarok diadalmaskodtak. Az oroszokkal rendszeresen kiélezett csatákat vív a válogatott, a világligában az oroszok nyertek legutóbb.

A férfiaknál kettő, a nőknél egy olimpiai kvótát osztanak ki, a két olimpiai bajnok, Szerbia és az Egyesült Államok a világligában aratott sikerével már biztosította helyét a tokiói mezőnyben.

"Nagy öröm lenne számunkra, ha mind a férfi, mind a női vonalon sikerülne megszereznünk az olimpiai kvótát. Mi mindent ennek rendeltünk alá, azért dolgozunk, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsuk a csapataink számára" - nyilatkozta Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke.

Az úszók hagyományosan a viadal második felében szerepelnek: a hétszeres világbajnok Hosszú Katinka ezúttal is favoritként ugrik majd medencébe 200 és 400 méter vegyesen, és a többi számában (100 és 200 m hát, 200 m gyors) is jó esélye van a dobogóra állni, míg Milák Kristóf - aki két évvel ezelőtt Budapesten a 100 méter pillangón szerzett ezüstjével robbant a nemzetközi élmezőnybe - a 200 méter pillangó világranglista-vezetőjeként érhet fel a csúcsra 19 évesen. Sós Csaba szövetségi kapitány korábban úgy nyilatkozott, négy-öt éremre számít.

A kvangdzsui világbajnokság sportdiplomáciai szempontból is fontos, ugyanis a tervek szerint jövő vasárnap hirdeti ki a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA a 2025-ös és a 2027-es világbajnokság helyszínét. Ezek közül az egyikre Magyarország is eséllyel pályázik.

A női és a férfi vízilabdacsapat csoportmérkőzései (magyar idő szerint)

július 14., vasárnap, nők: Magyarország-Koreai Köztársaság 5.30

július 15., hétfő, férfiak: Új-Zéland - Magyarország 10.50

július 16., kedd, nők: Kanada-Magyarország 2.50

július 17., szerda, férfiak: Magyarország-Spanyolország 4.10

július 18., csütörtök, nők: Magyarország-Oroszország 13.30

július 19., péntek, férfiak: Dél-afrikai Köztársaság - Magyarország 1.30

A nyíltvízi úszás programja (magyar idő szerint)

július 13., szombat: férfi 5 km (Rasovszky Kristóf, Székelyi Dániel) 1.00

július 14., vasárnap: női 10 km (Olasz Anna, Rohács Réka) 1.00

július 16., kedd: férfi 10 km (Rasovszky Kristóf, Székelyi Dániel) 1.00

július 17., szerda: női 5 km (Olasz Anna, Rohács Réka)

július 18., csütörtök: csapatverseny 5 km 1.00

július 19., péntek: férfi 25 km (Rasovszky Kristóf, Gyurta Gergely) 1.00, női 25 km (Olasz Anna, Sömenek Onon Kata) 1.20

Nyitókép: -