Faragó Tamás: ennél már csak jobb jöhet

"Azért fájó ez a vereség, mert ismerjük az orosz női vízilabdát. Gyakorlatilag orosz rulettet játszanak, és butának nézik az ellenfelet, amely ha gondolati hibát követ el, azonnal kihasználják. Ez azt jelenti, hogy

taktikailag, szellemileg felettünk állnak"

- mondta Faragó Tamás olimpiai és világbajnok vízilabdázó, és reálisnak tartja a látottak alapján az ötgólos különbséget. A női válogatott korábbi szövetségi kapitánya szerint súlyos hibákat követtek el a játékosok, és 17 gólt kapni egy világbajnokságon nem illik. Példaként említette, hogy három gólt kapott úgy a válogatott, hogy emberelőnyben játszhatott, és mégis az oroszok lőttek gólt.

"Nem az volt a gond, hogy rosszul játszottunk, vagy nem volt szerencsénk, hanem gondolati hibákat követtünk el, amit a magyar vízilabda nem követhet el"

- jelentette ki a pólólegenda, aki az egyéni produkciókat is hiányolta, mert mint mondta, a sikerhez jó egyéni teljesítmények kellenek, amelyek átsegítik a nehéz helyzeteken a csapatot. Szerinte egy meccs mindig 4-5-6 kulcsszituáción dől el, ezeket most mind elveszítette a csapat.

A negyeddöntőbe jutásért Új-Zéland lesz az ellenfél szombaton reggel. Új-Zélandon sok magyar edző megfordult, Faragó Tamás úgy véli, megtanultak vízilabdázni, ennek ellenére nem jelenthet problémát a legyőzésük.

Utána Olaszországgal játszik a párharc továbbjutója, de ez a meccs miatt már nem aggódik Faragó Tamás.

"A magyar válogatott a formáját tekintve ennél csak jobb lehet.

Azért sem aggódom, mert a negyeddöntő az mindig nehéz, életveszélyes, mert még lehetsz első és nyolcadik is, de az olaszok ellen több esélyünk van, mint az amerikaiak, a spanyolok vagy más élcsapatok ellen. A magyar válogatott most már arra készülhet, hogy ezt megnyerje, és akkor az elődöntőt és a döntőt is meg tudják majd oldani a csajok" - mondta Faragó Tamás.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás