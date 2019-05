Meghatóan búcsúzik az F1-világ Niki Laudától

Állapotáról hétfőn érkeztek aggasztó hírek: gond volt a veséje működésével (korábban kétszer kapott új vesét). Kedd hajnalban érkezett a hír, hogy elhunyt.

Az F1-es világ a Twitteren, Instagramon megosztott üzenetekkel is gyászol.

A Forma-1 közösségi oldalán tett bejegyzésben kiemelték: "az autósportok szerelmesei egy igazi legendát gyászolnak, akinek távozása pótolhatatlan veszteséget jelent".

Rest in peace Niki Lauda. Forever carried in our hearts, forever immortalised in our history. The motorsport community today mourns the devastating loss of a true legend. The thoughts of everyone at F1 are with his friends and family. pic.twitter.com/olmnjDaefo

"A mai a Forma-1 szomorú napja. A Ferrari nagy családja mély szomorúsággal hallja Niki Lauda barátunk, háromszoros világbajnok, csapatunk kétszeres világbajnokának a halálhírét. Emléke örökké a rajongók szívében marad" - írta az olasz csapat.

Everyone at Ferrari is deeply saddened at the news of the death of our dear friend Niki Lauda. He won two of his three world championships with us and will always be in our hearts and in those of all Ferrari fans. Our sincere condolences go to all his family and friends.#CiaoNiki pic.twitter.com/mbzZBNZiRZ